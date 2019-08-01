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Ampute Futbol Milli Takım’ın yeni Teknik Direktörü Gazi Osman Çakmak oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörlüğüne Gazi Osman Çakmak’ı getirdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 18:27
Ampute Futbol Milli Takım’ın yeni Teknik Direktörü Gazi Osman Çakmak oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörlüğüne Gazi Osman Çakmak’ı getirdi.


TSYD Ankara Şubesi Konferans Salonunda düzenlenen basın toplantısında Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Futbol Milli Takımının başına Gazi Osman Çakmak’ı getirdiklerini söyledi.


Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Uztürk, “Geçtiğimiz dönemde Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı olarak hizmet eden ve bu sezon sonunda futbolu bırakıp Ampute Futbola hizmet etmek isteyen Osman Çakmak’ı milli takımımızın başına getirdik. Önümzüde 2020 yılı Eylül ayı içerisinde Avrupa Şampiyonası var. Biz Avrupa’nın en büyüğüyüz. Bunu orada bir kez daha tasdik edeceğiz ve ülkemize bir Avrupa Şampiyonluğu daha getireceğiz” dedi.


Sezon sonunda futbolu bıraktığını hatırlatan Osman Çakmak, “Sadece futbolu bıraktık. Sporu bırakmadık. Başkanımız ve federasyonumuzun vermiş olduğu yetkinin ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunun farkındayız. Türk halkı rahat olsun. 2020 Avrupa Şampiyonası’na çok iyi hazırlanıp 30 Ağustos’ta kampta göreve başlayacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:27
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