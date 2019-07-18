0553 313 94 23

Ampute bacağının fotoğrafının sigara paketleri üzerine basıldığını iddia etti

Fransa'da yaşayan Arnavut asıllı 60 yaşındaki adam, sigara üreticisi firmaya dava açmaya hazırlanıyor

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:28
Ampute bacağının fotoğrafının sigara paketleri üzerine basıldığını iddia etti

ANKARA (AA) - Fransa'nın Metz şehrinde yaşayan 60 yaşındaki bedensel engelli, ampute bacağının fotoğrafının izni olmadan bir sigara markasının paketlerine basıldığını iddia etti.

BBC'nin haberine göre, adı açıklanmayan Arnavut asıllı adamın oğlu, babasının 1997 yılında geçirdiği kaza sonrası kesilen bacağının fotoğrafını, Avrupa Birliği (AB) genelinde satılan bir sigara markasının paketinin üzerinde gördü.

Kendisine ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafının sigara paketlerine basılmasına izin vermediğini savunan engelli kişi, avukatından sigara üreticisi şirkete dava açmasını talep etti.

Söz konusu kişinin avukatı Antoine Fittante, basına yaptığı açıklamada, "Bir kişinin fotoğrafının izni olmadan bütün AB ülkelerinde satılan sigara paketlerinde görülmesi oldukça ilginç." diye konuştu.

Müvekkilinin kendisini ihanete uğramış ve itibarı zedelenmiş hissettiğini savunan Fittante, AB sınırlarında satılan sigara paketlerinin üzerindeki resimlerden sorumlu Avrupa Komisyonu ile irtibata geçtiklerini söyledi.

Fittante, Avrupa Komisyonu prosedürüne göre sigara paketlerinin üzerinde kullanılacak fotoğrafların sahiplerinin izninin alınması gerektiğini vurgulayarak, konuyu müvekkilinin ameliyat edildiği hastaneyle de görüşeceklerini sözlerine ekledi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:28
  1. ampute bacak
  2. Avrupa Komisyonu
  3. fotoğraf
  4. sigara paketi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP’li Enginyurt: “Fiyat açıklanmadıkça fındık üzerindeki kirli oyunlar devam ediyor"
    1. MHP’li Enginyurt: “Fiyat..
    2. Kafası pencere korkuluğuna sıkışan..
    3. YKS’de ‘Tekden’damgası
    4. "Ligi üst sıralarda tamamlamak..
    5. Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü..
    6. Zonguldak Kömürspor, Hakan Çevik’i..
    7. Kırmızı ışıkta geçen yayalara para..
    8. "Evlenecek çiftler eşyasını..
    9. Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50..
    10. BM insan hakları uzmanlarından..
    11. Gençlerden örnek davranış
    12. Öğrenciler İngilizce dil kampında
    13. Züccaciyede dijitalleşme ele alındı
    14. Pendik Belediyesi’nden örnek proje
    15. Taşlıçay’da su depolarının..
    16. Bakan Varank, Sandalye Fabrikası’nda..
    17. İkinci el otoda ’korsan’ tepkisi
    18. İzmit’te asfalt yama ihalesi yapıldı
    19. Polonyalı Müslümanlar’dan Diyanet’e..
    20. Babasından sonra oğlunun da nikahını..
    21. Üç kuşak aynı mesleği yapıyor
    22. Kamyonetten ot boşaltırken dengesini..
    23. (Özel) Minibüsçülere sivil trafik..
    24. SGB Ankara’da ziyaretlerde bulundu
    25. GÜNCELLEME 2 - Van'da düzensiz..
    26. Ay-yıldızlı ışıklandırma figürü..
    27. Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi..
    28. Rüşvet almak için öğrencinin çantasına..
    29. Hazırlık maçına sis engeli
    30. Manisa’da motosiklet kazası: 1 ölü
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’