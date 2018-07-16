0553 313 94 23

Ammari: Türkiye'nin Libya'ya desteğini takdirle karşılıyoruz

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Üyesi Ammari, ülkesindeki uzlaşı sürecinde Türkiye'nin desteğini takdirle karşıladığını açıkladı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:17
Ammari: Türkiye'nin Libya'ya desteğini takdirle karşılıyoruz

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Zayid Ammari ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ahmed Doğan, Başkanlık konseyinde bir araya geldi.

UMH'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'de tedavi olan Libyalı yaralılar ve Türk şirketlerinin Libya'daki projelere devam etmesine ilişkin konular ele alındı.

Ülkesindeki uzlaşı sürecinde Türkiye'nin desteğini takdirle karşıladığını belirten Ammari, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, seçimlerdeki başarısı nedeniyle tebrik etti.

Büyükelçi Doğan ise Türkiye'nin, Libya'da UMH'yi desteklemeyi ve istikrara ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:17
  1. Türkiye
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Recep Tayyip
  7. Libya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 lise okul tercih sonuçları açıklandı mı? Lise yerleştirme sonuçları MEB e okul
    1. 2018 lise okul tercih sonuçları..
    2. TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!
    3. Dolar haftaya nasıl başladı?
    4. Bu köpeği öldürene 70 bin dolar ödül..
    5. Ülkeyi sarsan olay! Madende patlama,..
    6. Kolombiya’da suç örgütü, narkotik..
    7. 'Everton Vida'yı isteseydi...'
    8. Az önce açıklandı... Tamamen çekildiler!
    9. Hangi cemaat ve tarikata operasyon..
    10. Galatasaray'ın Emre Akbaba teklifi!
    11. Cemaat ve tarikatlara operasyon mu..
    12. Bu kare Türkiye'de çekildi!
    13. Moody's'ten Türk bankalar hakkında mesaj
    14. Üre yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    15. Reuters duyurdu: YPG'li Münbiç'i terk..
    16. Göz neden ağrır?
    17. Flaş iddia: İsrail Suriye'ye saldırdı
    18. Muharrem İnce kaç delegenin desteğini..
    19. ABD basınında tam sayfa FETÖ ilanı..
    20. Topuk ağrısı neden olur?
    FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün mesajına tepki yağdı
    FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün mesajına tepki yağdı
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    Elebaşı Gülen'in malikanesinin üstünden uçak uçurdular: Gülen'i iade edin
    Elebaşı Gülen'in malikanesinin üstünden uçak uçurdular: Gülen'i iade edin