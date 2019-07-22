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Amman yönetimi Kharouf'u "Ürdün vatandaşı olmadığı" için kabul etmedi

22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:01
Amman yönetimi Kharouf'u "Ürdün vatandaşı olmadığı" için kabul etmedi

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail makamlarının dün akşam sınır dışı ederek Ürdün'e sürmeye çalıştığı Anadolu Ajansı'nın (AA) Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'un Ürdün vatandaşı olmadığı için ülkeye kabul edilmediğini belirtti.

AA muhabirine konuşan Ürdün Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Kharouf'un "Ürdün vatandaşı olmaması ve İsrail tarafından yasa dışı yollar izlenerek Ürdün'e gönderilmeye çalışılması" nedeniyle ülkeye kabul edilmediğini kaydetti.

Kharouf'un avukatı Adi Lustigman, İsrail makamlarının dün akşam sınır dışı ederek Ürdün'e sürmeye çalıştığı Filistinli foto muhabirinin, Ürdün'ün kararlı duruşu sayesinde sınır dışı edilemediğini ancak yeniden 22 Ocak'tan bu yana gözaltında tutulduğu Givon Sınır Dışı Merkezi'ne götürüldüğünü açıklamıştı.

- 22 Ocak'ta gözaltında alınmıştı

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'u "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinden gözaltına almıştı.

Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da dünyaya gelen Kharouf, 12 yaşındayken ailesiyle Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.

Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, geçen yıllarda "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.

İsrail makamları Kharouf'u sınır dışı ederse eşi Temam ve 2 yaşındaki kızı Asya'dan koparılmış olacak.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:01
  1. AA
  2. İsrail
  3. Kharouf
  4. Ürdün

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