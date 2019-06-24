Türk denizcilik tarihinin yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Amiral Turgut Reis, doğduğu topraklarda anıldı.

Bodrum Turgutreis doğumlu Kaptan-ı Derya Amiral Turgut Reis şehit oluşunun 454’üncü yıl dönümünde Turgutreis’te düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Turgutreis Atatürk Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan etkinlikler, Şevket Sabancı Parkında bulunan Turgut Reis Anıtı önünde devam etti. Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, Bodrumlu gaziler, bölge muhtarları, vatandaşlar ve Turgut Reis’in Bodrum’da yaşayan son kuşak akrabaları katıldı.

Turgut Reis Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende ilk konuşmayı devlet sanatçısı Turgut Reis’in akrabası Numan Pekdemir gerçekleştirdi. Pekdemir, Turgut Reis’in doğum yeri ile ilgili zamanında çok tartışmalar yaşandığını belirterek, "Sarıkız ninemiz varmış, bu dedelerden ve ninelerden gelen bilgiler Bodrum’da oturduğu yönünde. Benim anlattığım en az 200-300 yıllık bilgiler. Ağlarmış, ah koca Turgut’um denizler yuttu seni diye. Belki de haberi yok bir denizci olduğundan, önemli bir insan olduğundan ve biz biliyoruz ki ispat edilmiştir Turgut Reis, Turgutreislidir, Karabağ köyünde doğmuştur." dedi.

Pekdemir’in konuşmasının ardından Turgut Reis Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Eray Çakır ünlü Türk denizcisinin hayatını ve başarılarını anlattı.

Daha sonra kürsüye gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Turgutreis mahallesine Amiral Turgut Reis’in adıyla yaşayacak bir müze kazandırılacağını belirterek,"Tarihlerine sahip çıkmayan milletler geleceklerini kuramazlar derler, tarihine sahip çıkmayan kentler de gelecekteki kentini hazırlayamaz ve çocuklarımıza iyi bir miras bırakamaz. Özellikle Bodrum gibi deniz ile iç içe olan bir coğrafyada biz tarihteki denizcilerimize çok sıkı sahip çıkmalıyız. İşte o zaman bu toprakların gerçek yerel değerlerini koruruz ve gelecek nesillere çok daha iyi bir şekilde aktarabiliriz." dedi.

Günün anlam ve önemini belirten son konuşmayı Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz gerçekleştirdi. Yılmaz, Amiral Turgut Reis’in 80 yaşında fetihlere gittiğini belirterek, " 80 Yaşında bir Amiral savaşa gidiyor ve şehit oluyor. Azme, kararlılığa, inanca, vatan sevgisine bakın gerçekten bu çok önemli. Şükürler olsun ki bugün de biz bu Cennet topraklarda özgür, başımız göğe değecek kadar özgür yaşıyorsak bu şüphesiz kahraman Gazilerimize ve Şehitlerimize borçluyuz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu tarafından Turgutreis Marşı ile başlayan mini bir konser verildi. Bando, Kaptan-ı Derya Amiral Turgut Reis’i anma programları kapsamında aynı akşam bu kez Turgutreis Atatürk Meydanı’ndaydı. Marşlar ve popüler şarkılardan oluşan konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Konserin ardından Turgutreis ve Karabağ Mahallelerindeki camilerde Kur’an-ı Kerim okunarak vatandaşlara lokma ikramı yapıldı.

Öte yandan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu yıl Bodrum’da ilk kez düzenlenecek olan Turgutreis Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’nin basın toplantısına da katıldı.

Festival Komitesi’nde görev alan Sianji Otel Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, Festival Direktörü Gülsen Cengiz, Festival Koordinatörü Mahmut Kaya, Sergi Koordinatörü Burhan Ersan, Boder Temsilcisi Itır Köylü ve ünlü sanatçı Selçuk Alagöz’ün katıldığı toplantıda konuşan Başkan Aras, Bodrum’daki festival ve etkinliklerin kentin yaşamına renk kattığını belirterek şunları söyledi:

"Turgut Reis bu topraklarda doğmuş, bütün Akdeniz’de ve Dünya da nam salmış bir Türk denizcisidir. Kendisinin Karabağlı olduğunu atalarımızdan her zaman dinledik ve şimdi onun adına yapılacak bu festival gibi etkinliklere büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki sene bu festivali, Turgut Reis’i anma etkinlikleriyle bir araya getirebiliriz. Her iki etkinliğin tarihini değerlendirerek, festivalimizi ve anma etkinliklerini dünya gündemine taşıyabiliriz.”

Bodrum’da, artık sıradan işlerin yapılamayacağını belirten Başkan Aras, "Yapacağımız işlerin hepsi büyük olmalıdır, kaliteli olmalıdır ve Bodrum adına yakışır dünya çapında olmalıdır. Çünkü Bodrum, Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi, kapısı, turizm destinasyonu, İstanbul’dan sonra dünyaca bilinen ikinci beldesi, bu yüzden Bodrum’da yapılan işlerin hiç birinin hata götürmemesi gerekir. Biz bundan sonra Bodrum’da yapılacak bütün etkinliklerde belediye olarak müdahil olacağız." dedi.