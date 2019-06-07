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Amine Gülşe kimdir? Amine Gülşe ile Mesut Özil dünya evine girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı. Başarılı oyuncu Amine Gülşe ile yine başarılı futbolcu Mesut Özil, gündeme gelen evlilik haberlerin ardından merak konusu oldu. Peki Amine Gülşe kimdir? Amine Gülşe kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

07 Haziran 2019 Cuma 22:25
Amine Gülşe kimdir? Amine Gülşe ile Mesut Özil dünya evine girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı. Başarılı oyuncu Amine Gülşe ile yine başarılı futbolcu Mesut Özil, gündeme gelen evlilik haberlerin ardından merak konusu oldu. Peki Amine Gülşe kimdir? Amine Gülşe kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Amine Gülşe kimdir?

Türk kökenli İsveç vatandaşı olan oyuncu ve manken 26 yaşındaki Amine Gülşe, 2014 Türkiye güzellik yarışmasında Miss Turkey birincisi olup uluslararası arenada ülkemizi temsil etti. Fakat Amine Gülşe'nin adını geniş şekilde duyuran Mesut Özil ile yaşadığı aşk oldu. Zaman buldukça Londra'da yaşayan Mesut Özil'in yanına giden güzel oyuncu Mesut'a aşkını her fırsatta dile getiriyor.

4 yabancı dil bilgisine sahip

Uzun yıllar Türkiye dışında yaşamasına rağmen Türkçe düzgün Türkçe diksiyonu ile dikkat çeken Amine Gülşe, iyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabiliyor. 1.78 boyunda ve 55 kilo olan Amine Gülşe, 90-62-92 vücut ölçülerine sahip.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 23:25
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