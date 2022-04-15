  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Amina Muaddi kimdir? Amina Muaddi nereli mesleği ne ne iş yapıyor?
Biyografi

Amina Muaddi kimdir? Amina Muaddi nereli mesleği ne ne iş yapıyor?

Amina Muaddi kimdir? Amina Muaddi kaç yaşında ve nerelidir? soruları Rihanna'nın eşi Asap Rocky ile Amina Muaddi hakkında ortaya atılan iddialar sonrası merak ediliyor. İşte Amina Muaddi’nin hayatı, kariyeri..

Yeniakit Publisher
2022-04-15 15:16:00 - 2022-04-15 15:16:50
Amina Muaddi kimdir? Amina Muaddi nereli mesleği ne ne iş yapıyor?

Amina Muaddi kimdir? Amina Muaddi kaç yaşında ve nerelidir? soruları Rihanna'nın eşi Asap Rocky ile Amina Muaddi hakkında ortaya atılan iddialar sonrası  merak ediliyor. İşte Amina Muaddi’nin hayatı, kariyeri..

Amina Muaddi kimdir?

Amina Muaddi 2 Haziran 1987 yılında dünyaya geldi. Romanya asıllı moda ve ayakkabı tasarımcısı, sosyal medya fenomenidir. Rihanna başta olmak üzere Kendall Jenner, Hailey Bieber gibi ünlüler ile işbirliği bulunan genç modacı Amina Muaddi günümüzde aynı isimli ayakkabı markasıyla tüm dünyada tanınıyor. Asap Rocky geçtiğimiz senelerde Amina Muaddi ile bir iş birliği yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay