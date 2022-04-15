Amina Muaddi kimdir? Amina Muaddi nereli mesleği ne ne iş yapıyor?

Amina Muaddi kimdir? Amina Muaddi kaç yaşında ve nerelidir? soruları Rihanna'nın eşi Asap Rocky ile Amina Muaddi hakkında ortaya atılan iddialar sonrası merak ediliyor. İşte Amina Muaddi’nin hayatı, kariyeri..

Amina Muaddi kimdir?

Amina Muaddi 2 Haziran 1987 yılında dünyaya geldi. Romanya asıllı moda ve ayakkabı tasarımcısı, sosyal medya fenomenidir. Rihanna başta olmak üzere Kendall Jenner, Hailey Bieber gibi ünlüler ile işbirliği bulunan genç modacı Amina Muaddi günümüzde aynı isimli ayakkabı markasıyla tüm dünyada tanınıyor. Asap Rocky geçtiğimiz senelerde Amina Muaddi ile bir iş birliği yapmıştı.