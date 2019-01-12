0553 313 94 23

Amik Ovası'nda tarlalar sular altında

Hatay'da Tahtaköprü Barajı'nın tahliyesinde kullanılan Karasu Deresi'nin taşması sonucu Amik Ovası'ndaki tarım arazileri sular altında kaldı

12 Ocak 2019 Cumartesi 18:52
Amik Ovası'nda tarlalar sular altında

HATAY (AA) - Hatay'da Tahtaköprü Barajı'nın tahliyesinde kullanılan Karasu Deresi'nin taşması sonucu Amik Ovası'nda su baskınları yaşandı.

Kentte etkili olan yağışlardan dolayı Tahtaköprü Barajı'nda işletme seviyesinin üzerine çıkan su tahliye edildi.

Karasu Deresi'nin yükselen debi sonucu taşması nedeniyle Amik Ovası'ndaki tarım arazileri sular altında kaldı.

Su baskınından dolayı Hatay Havalimanı güzergahındaki kara yolunun tek şeridi de ulaşıma kapandı.

Yaşanan taşkında mevsimlik işçilerin çadırları ve bazı evler de zarar gördü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 18:52
  1. Amik Ovası
  2. Hatay havaalanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Bayburt ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    1. AK Parti Bayburt ilçe belediye başkan..
    2. Medipol Başakşehir'den Mert Çelik'e..
    3. Bakan Kasapoğlu'ndan ziyaretler
    4. Bongo'nun Gabon'a döneceği iddiası
    5. Voleybol: Efeler Ligi
    6. Çin'in Doğu Türkistan politikalarına..
    7. "Türkiye’ye tehdit oluşturan hiçbir..
    8. Futbol: Hazırlık maçı
    9. Anlaşma tamam! Ukrayna, Türkiye'den..
    10. Samsun'da doktorun darbedildiği iddiası
    11. Afyon ilçe belediye başkan adayları 2019
    12. Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine..
    13. Arsenal, West Ham United'a kaybetti
    14. AK Parti Mardin ilçe belediye başkan..
    15. Netanyahu Arap ülkeleri dışişleri..
    16. Muhterem Nur'un "Gömlek ve yüzük..
    17. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye..
    18. Hakkari'de teröristlerin kış..
    19. Hackerlar, 11 Eylül saldırılarına dair..
    20. Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi