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Amik Ovası’nda su seviyesi yükseldi

Hatay’da iki günden bu yana süren aşırı yağışlar sonrasında Amik Ovası’nda su seviyesi yeniden yükseldi.

19 Nisan 2019 Cuma 14:00
Amik Ovası’nda su seviyesi yükseldi

Hatay’da iki günden bu yana süren aşırı yağışlar sonrasında Amik Ovası’nda su seviyesi yeniden yükseldi. Suların tamamen çekilmesini bekleyen çiftçiler mısır, domates, kavun, karpuz ekimi yapabileceklerini söylediler.


Yaklaşık 4 aydan beri Amik Ovası’ndaki sular çekilmezken, sağanak yağışların ardından su seviyesi yükseldi. Yapılan bentler sayesinde Aşağıoba Mahallesi sakinleri kendilerini daha güvenli hissederken, çiftçiler suların çekilmesiyle ancak mısır, domates, kavun, karpuz ekimi yapabileceklerini söylediler.


Aşağıoba Mahalle sakinlerinden çiftçilik yapan Kenan Karakaya daha önceden arazilerinde buğday ekili olduğunu, ancak suların çekilmesi sonrasında mısır, domates, kavun, karpuz ekebileceklerini söyledi. Karakaya, “Amik Ovası’nda su yaklaşık 4 aydan beri bu şekilde. Bütün tarlalarımız da buğday ekiliydi. Devletimiz söz verdi zararımız ödeneceği konusunda. Ama çok zor görünüyor. Sular çekildikten sonra yeniden tarım yapma şansımız olabilir. Genel olarak insanlar, mısır, domates, kavun, karpuz ekeceklerdir. Ama bu şekilde suyun çekilmesi zor. Bir kereye mahsus hayvanlarımız için yem yardımı yapıldı ve ondan sonra kesildi. Mesela 3 büyükbaş hayvanım var, altı çuval saman, üç çuvalda süt yemi yardımı yapıldı. Sağanak yağışlar sonrasında, su seviyesi çok az yükseldi. Baraj kapakları açılmadan önce tedbiri alınabilseydi köyümüz mağdur duruma düşmezdi. Önce önlem alınmadı, köyü su bastıktan sonra, bu bent yapıldı. Devletimiz yine sağ olsun, güçlü” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 14:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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