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Amigurumi yaparak çocuklarının geçimini sağlıyor

Sinop’ta yaşayan 2 çocuk annesi Seyhan Çakır, amigurumi (doldurulmuş oyuncak) yaparak çocuklarının geçimini sağlıyor.

19 Mart 2019 Salı 15:48
Amigurumi yaparak çocuklarının geçimini sağlıyor

Sinop’ta yaşayan 2 çocuk annesi Seyhan Çakır, amigurumi (doldurulmuş oyuncak) yaparak çocuklarının geçimini sağlıyor.


Sinop’ta ikamet eden 39 yaşındaki Seyhan Çakır, eşinin işsiz olduğunu belirterek, “Amigurumi; el örgüsü yapımı, bebek, oyuncak olarak geçiyor. Her çeşidinden yapmaya çalışıyorum. Geçen sene deneme yaptım kendi çapımda yapabilir miyim diye görmüştüm ve yapmaya da çalıştım. Bir arkadaşımın yardımıyla satışlarımız oldu. Ondan sonra da devam ediyorum. Bu sene de biraz güzel satışlarım oluyor” dedi.


Yaptığını işe devam edeceğini belirten Çakır, “Evet, bu işi sürdürmeye çalışacağım, tabii ki başarabilirsem. Bazen zorlanıyorum ipimdi lifimdi olsun ama yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Hazırladığım bebekleri 25 ve 55 TL’den satışa sunuyorum. Şu santimde olsun şu boyutta olsun dedikçe fiyatı da aldığım ipini lifini hesaplayarak, kendi emeğimi de koyarak fiyatını öyle belirliyorum. Şuan talep iyi. İnşallah daha devamı da gelir” diye konuştu.



“Çocuklarım için çabalıyorum”


İki çocuğundan birinin doğuştan engelli olduğunu belirten Çakır, “Daha doğrusu bu çocuklarım için çabayı gösteriyorum. Çabalamamın bir nedeni de kızımdır. Kızım duyum kaybı var kulaklarında. İmplant ameliyatını geçen sene olduk. Tedavimiz hala sürmekte, özel eğitim de almakta. Eşim şu an işsiz ama iş arayışlarında, inşallah bir işi de olur çalışmaya başlarsa daha güzel olacak yaşamımız. Oğlum Emirhan, kızım Ecrin biz böyleyiz, küçük bir aileyiz ve çaba göstermeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:48
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