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Amerika'yla Almanya arasında söz düellosu

Amerika Başkanı Trump'ın "Almanya Rusya'nın esiri" açıklamasına Almanya Başbakanı Merkel ve Dışişleri Bakanı Maas sert tepki gösterdi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:08
Amerika'yla Almanya arasında söz düellosu

Brüksel'de ilk günü tamamlanan NATO zirvesine ABD ve Almanya arasındaki söz düellosu damga vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın Rusya ile petrol ve doğalgaz anlaşmaları yapmasını "çok uygunsuz" olarak niteleyerek, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya, Rusya'nın bir esiri" yorumunu yapmıştı.

Merkel, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken, gençlik yıllarını Doğu Almanya’da geçirdiğini hatırlatarak, “Almanya’nın bir bölümünün Sovyetler Birliği tarafından kontrol edilmesini bizzat yaşadım. Bugün özgür bir ülke olduğumuz için çok memnunum. Bağımsız bir şekilde kararlarımızı alıp bağımsız politikalarımızı geliştiriyoruz” dedi. Almanya’nın toplam enerji tüketiminin yüzde 70’inin Rusya’dan ithal edildiğini iddia eden Trump'ın aksine Merkel bu oranın yüzde 20 olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın özgür dünyanın garantörlerinden biri olduğunu belirterek, bundan sonra da böyle kalacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine cevap veren Heiko Maas, "Biz esir değiliz. Ne Rusya'nın ne de ABD'nin" dedi.

Trump göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek" uyarısında bulunmuştu.

NATO üyeleri içinde özellikle Almanya'yı hedef alan Trump, bu ülkenin savunma katkılarındaki eksiklikleri gidererek NATO'daki liderlik rolünü göstermesi gerektiğini belirtmişti.

Trump'ın NATO'daki AB ülkelerine dair açıklamalarına karşılık ise Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Trump'ın söylemini yumuşatması gerektiğini dile getirmişti.

NATO üyesi ülkeler 2018'de savunmaya toplam 1 trilyon 13 milyar 406 milyon dolar ayıracak. İttifak içerisinde en fazla savunma harcamasını ABD gerçekleştirecek. ABD, 706 milyar 63 milyon dolarla NATO'nun toplam savunma harcamasının yarıdan fazlasını tek başına yapacak.

ABD'yi en yakın, 61 milyar 508 milyon dolarla İngiltere, 52 milyar 25 milyon dolarla Fransa, 51 milyar 9 milyon dolarla Almanya, 25 milyar 780 milyon dolarla İtalya, 21 milyar 601 milyon dolarla Kanada izleyecek.

Türkiye ise 2018'de toplam 15 milyar 219 milyon dolarlık savunma harcaması gerçekleştirecek.

Kaynak: BBC, AA

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 11:08
  1. İngiltere
  2. Türkiye
  3. Avrupa
  4. Almanya
  5. İtalya
  6. Rusya
  7. Sovyetler Birliği
  8. Fransa
  9. Kanada
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  11. Merkel
  12. Brüksel

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