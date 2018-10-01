Amerika'yı zorluyor! F-35'ler için kritik anlaşma

Bu pakette 141 adet F-35 Lightning II teslim edilecek. Bir önceki pakette bir adet F-35A uçağının maliyeti 94,3 milyon Amerikan Doları idi. Bu pakette ise aynı uçağın birim maliyeti 89,2 milyon Amerikan Doları olarak açıklandı. Platformun STOVL versiyonu olan F-35B için ise maliyet 122,4 milyonda 115,5 milyon Amerikan Doları’na geriledi. Uçak gemisi konuşlu versiyon olan C modeli uçaklar için ise 121,2 milyon olan birim maliyet, 107,7 milyon Amerikan Doları oldu.

LRIP 11 (Low Rate Initial Production / Düşük Yoğunluklu Üretim) kapsamında 91 adet uçak ABD kullanımı için, 28 adet uluslararası partnerler için, 22 adet platform ise FMS (Foreign Military Sales / Yabancı Askeri Satışlar) müşterilerine teslim edilecek. Teslimatlar, 2019 yılında başlayacak.

Lockheed Martin, 2020 yılında F-35 Lightning II platformlarının birim maliyetinin 80 milyon Amerikan Doları düzeyine düşmesini hedefliyor.

"BU HARCAMALAR AĞIR GELEBİLİR"

ABD’li Koramiral Mat Winter, beşinci nesil savaş uçağı F-35’in maliyetinin çok yüksek olduğunu ve gelecekte bu harcamaların askeri bütçe için çok ağır gelebileceğini belirtmişti

F-35 savaş uçağının silahlandırılması programından sorumlu Winter, çalışmaların devam ettiğini ama aşırı yüksek maliyetin endişe yarattığını kaydetti.