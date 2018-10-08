Amerika'yı karıştıran görüntü! Trump'ın...
ABD Başkanı Trump’a benzeyen bir adam görenleri şaşırttı.08 Ekim 2018 Pazartesi 17:56
ABD’nin Teksas eyaletinde Dangerfield bölgesindeki bir benzin istasyonunda çekilen videoda, rafları inceleyen bir adam gözüküyor. Şapka giydiği için yüzü tamamen gözükmeyen adamın Donald Trump’a benzerliği gören herkesi şaşırtıyor.
Rafları inceleyen yaşlı adamın videosu, Amerikan televizyonlarında haber bültenlerinde yayınlandı ve sosyal medya sitelerinde gündeme oturdu.
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