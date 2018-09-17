Amerika'ya şok etkisi yapacak! Büyük tehdit

Wall Street Journal'ın Çinli yetkililere dayandırdığı haberine göre Çin hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Çin mallarına ek ithalat tarifesi uygulama yönünde ilerler ise bu ay içinde ABD ile yapılması öngörülen ticaret müzakerelerine katılmayabilir.



ABD, Çin'e yeni tur ticaret müzakereleri düzenlenmesi için davet gönderirken, 200 milyar dolartutarında Çin malına ek tarife uygulama yönünde ilerleme kararı almıştı.



WSJ'ye konuşan Çinli bir yetkili, "Çin, kafasına bir silah dayanmışken müzakere edemez" dedi.



Çin liderliğinin danışmanlarından biri de, Çin'in Amerikalı işletmelerin ihtiyaç duydukları parçaların satışına sınır getirerek onların tedarik zincirlerini tehdit etmesini önerdi.



ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Çinli yetkililer arasında yeni tur ticaret görüşmelerini 20 Eylül'de yapılacağı öngörülüyordu.