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Amerika'ya 'ölümcül' Michael Kasırgası geliyor

Miami kentindeki Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Michael Kasırgası'nın bugün Florida eyaleti kıyılarına oldukça güçlü bir şekilde ulaşacağını açıkladı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:19
Amerika'ya 'ölümcül' Michael Kasırgası geliyor

Ulusal Kasırga Merkezi yaptığı açıklamada "Hava Kuvvetleri Kasırga Avcısı hava aracının verileri, sürekli esen rüzgar kuvvetinin saatte azami 175 km hızında olduğunu gösterdi. Daha da güçlenmesi bekleniyor. Michael Kasırgası'nın Florida'ya ulaştığında büyük bir kasırga olacağı tahmin ediliyor" dedi. 

370 BİN KİŞİYE TAHLİYE UYARISI

NHC kasırganın Florida'ya ulaşmadan önce şiddetinin Kategori 4'e yükselmesinin beklendiğini duyurdu.

Florida Valisi Rick Scott daha önce Michael Kasırgası'nın karaya ulaştığında şiddetinin Kategori 3 olmasını beklediklerini söylemişti. Twitter'dan açıklama yapan Scott halkı yetkilierin uyarılarını hafife almamaları konusunda uyarmış ve "Bu fırtına sizi öldürebilir. Evinizi yeniden inşa ederiz ama hayatınızı inşa edemeyiz. Eğer tahliy emri aldıysanız, hemen ayrılın" demişti.

Florida'da 370 bin fazla kişiye evlerini tahliye etmeleri uyarısı yapılırken, Florida, Alabama ve Georgia'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

​Kasırganın merkezinin gün içinde Florida içlerine doğru ilerlemesi ve ardından yönünü kuzeydoğuya doğru çevrimesi bekleniyor.  NHC dün Michael Kasırgası'nın seviyesini Kategori 2'ye yükseltmişti.

Meksika Körfezi'nde oluşan kasırga Honduras, Nikaragua ve El Salvador'u dün vurmuş ve 13 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 10:19
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