'Amerika’ya karşı dikkatli olunması gerekmektedir'

Şu anda özel bir televizyonda kovboy filmi izliyorum.

O da diğer kovboy filmleri gibi kızılderili düşmanlığı üzerine kurulu. Güya kızılderililer baş kesiyor deri yüzüyor.

Acaba gerçekler gerçekten böyle mi?

1500’lü yıllar hani o coğrafi keşifler diye kandırıldığımız dönem. Bu dönem aslında sömürge dönemidir bunlardan biri olan Kristof Colomb hatıralarında Amerika’ya çıktığında oradaki yerli halkı bir alanda topladıklarını ve alana bir darağacı kurduklarını hıristiyan olup köleliği kabul edenlerin salındığı diğerlerinin ise darağacında sallandırıldığını yazıyordu.

Günümüze kadar yaklaşık on beş milyon kızılderili öldürüldü. Amerika’nın aykırı yazarlarından Noam Chomsky devlet arşivlerinden faydalanarak yazdığı “Kalbimi vatanıma gömün” adlı kitabı, ki okumanızı istirham ederim; ağlayarak okuyacağınıza eminim; eserde, beyaz adam Avrupalılar gün be gün nasıl kızılderilileri yok ettiklerini okuyabilirsiniz. Eserde bir belgenin beni ağlattığını yazabilirim. Beyaz adam bir saldırıda erkek kadın demeden katletmeye başladığını kızılderili bir kadın çocuklarıyla beraber bir çalı yığınının arkasına saklandığını, katliam devam ederken eline aldığı beyaz bir bezi havaya kaldırıp salladığı ama sonuçta o ve çocukları katliamdan kurtulamadığını yazıyordu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beyaz adam Avrupalılar Amerika’da bugün yüz bin civarında kızılderili bırakmış durumdadır. Milyoncasını katletmiş durumdadır. Bugün Amerika’da kızılderililerin adı bile anılmamaktadır.

Amerika büyük bir devlet ama zalimdir. Kızılderelileri yok ettiği gibi zenciler de insan yerine konulmamaktadır.

Amerika’da kızılderililerin varlığı bitme noktasında olduğundan beyaz adamın gittiği lokantaya gidemez çocukları beyaz adamın çocuğunun gittiği okula gidemez.

Beyaz adam kendi yaptığı katliamları kızılderililerin üzerine atarak tarihi çarpıtmaktadır. Çünkü tarih öyle demiyor. Tarih beyaz adamın katliam yaptığını yazıyor.

Beyaz adam film sektörünü kullanarak yaptığı iğrenç katliamları örtbas etmeye çalışmaktadır. Ondan dolayı çekmiş olduğu kovboy filmlerinde her daim kızılderililerin beyaz adamı doğrusu tam tersi olduğu halde kestiği işlenmektedir.

Amerika’ya karşı dikkatli olunması ve savunma sanayimizi kuvvetlendirmemiz lazım gelmektedir. Çünkü Amerika’nın bizim ülkemiz üzerinde de hesapları vardır.

Kızıldereliler gibi olmak istemiyorsak her türlü hazırlığı yapmamız lazım gelmektedir. Bir taraftan Amerika bir taraftan İsrail ki arz-ı mevud yani vaad edilmiş topraklar ideali bizleri bölgemizde hazırlıklı olmamızı gerekli kılmaktadır.

Kahrolsun Amerika...