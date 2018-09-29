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Amerika'ya çağrı: Şimdi tarafını seçme zamanı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerika'nın saygın gazetelerinden Washington Post için 'ABD, Suriye’deki teröristleri silahlandırmayı durdurmalı' başlıklı bir makale kaleme aldı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:08
Amerika'ya çağrı: Şimdi tarafını seçme zamanı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington Post gazetesine yazdığı makalede, ABD’nin en saygın gazetelerinden Washington Post için "ABD, Suriye’deki teröristleri silahlandırmayı durdurmalı" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri için dünya liderlerinin bir araya geldiğini belirten Çavuşoğlu, makalesinde, "Başkan (Donald) Trump'ın başarısız Ortadoğu politikasını değiştirme fırsatı var, ABD ve Avrupa makamlarınca terörist olarak belirlenmiş bir örgütün Suriye kolu olan YPG’ye yapılan silah yardımlarını durdurarak, terör örgütüne darbe vurabilir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD istihbarat örgütlerinin YPG’yi terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olarak tanıdığına işaret ederek, Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi’nin de YPG’nin çocukları savaşmak için silahlandırdığı yönünde raporlar yayınladığını aktardı.

Terör örgütü YPG’nin Suriye’nin içinde Türkiye sınırlarına yerleştiğini belirten Çavuşoğlu, Washington’un bu gruba geçtiğimiz yıllarda 5 bin tır ve 2 bin kargo uçağı dolusu silah nakliyatı yaptığını, başka bir NATO ülkesinin sınırlarında benzeri bir mevzilenmenin ciddi bir karşılığı olacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, “Ben Kürtlerin müttefikiyim.” ifadesini kullandığı makalesinde "Kürtlerin karşısında değil, terör örgütlerinin karşısında olduğunu" kaydetti.

ŞİMDİ BİR TARAF SEÇME ZAMANI

Türkiye’nin, YPG’yi silahlandırmaması yönünde ABD'ye yaptığı çağrının haklı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Şimdi bir taraf seçme zamanı.” değerlendirmesini yaptı.

PKK SİLAHLANDIRILIYOR

ABD’nin YPG’ye verdiği silahların Türk halkına karşı kullanılmayacağı yönünde garanti verdiğini bildiren Bakan Çavuşoğlu, makalesinde, şu görüşlerini paylaştı:

"Fakat Suriye savaşın ortasında. Gerçekçi olmak gerekirse Washington’daki karar vericiler bu sözü verebilecek bir pozisyonda durmuyor. YPG’yi silahlandırmak Türkiye’yi ve on yıllardır acımasız radikal terör örgütlerinin şiddet ve korkusuyla yüzleşen halkını doğrudan tehlikeye atıyor. Ve şimdi NATO müttefikinin yardımıyla PKK tepeden tırnağa silahlandırılmış oluyor."

Çavuşoğlu, makalesinde Türk güvenlik güçlerinin her gün terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye üzerinden Batı ülkelerine sızmaması için çaba gösterdiğine vurgu yaparak, DEAŞ’ın Türkiye’nin mücadelesinden vazgeçmeyeceğini bildiği için Türkiye’de saldırılar düzenlemeye çalıştığını ifade etti.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:08
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