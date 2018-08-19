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Amerika'ya adrese teslim 'Münbiç' mesajı

ABD Savunma Bakanı Mattis’in ‘ortak devriye’ ifadesi, Akar ile Fidan’ın Moskova temasları sonrasında geldi.

19 Ağustos 2018 Pazar 08:57
Amerika'ya adrese teslim 'Münbiç' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan’ın ‘Suriye’ konulu Rusya temasları sonrası ABD’nin Münbiç adımları hızlandı. Akar ve Fidan’ın Moskova ziyareti sonrası ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’ten Münbiç açıklaması geldi. Mattis, Türk ve Amerikan askerlerinin Münbiç’te ortak devriyeler gerçekleştirmeleri için gereken eğitimlerin 3 gün içinde başlayabileceğini açıkladı. Ancak Mattis, ortak faaliyetin ne zaman başlayabileceği sorusuna cevap vermedi.

YAKINDA BAŞLAYACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptığı açıklamada devriye faaliyetinin yakın zamanda başlayacağını duyurdu. Akar, Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada “Her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri unsurları arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor” ifadesini kullandı.

PENTAGON DİRETİYOR

Tüm bu gelişmeler, Suriye’de artan Türkiye-Rusya işbirliğinin ABD’yi ‘hayli köşeye sıkıştırması’ olarak okunuyor. ABD’nin, Ortadoğu coğrafyasında Türkiye’yi kaybetmemek için gereken işbirliği adımını Münbiç’te atabileceği belirtiliyor. ABD’nin Suriye Özel Temsilciliğine Türkiye ile ilgili olumlu tavrıyla bilinen James Jeffrey’in atanması Türkiye’ye yönelik ‘sıcak bir adım’ olarak değerlendirilse de Pentagon, “Münbiç’ten ve PKK’dan vazgeçmeyiz” noktasında direniyor. Öte yandan süreç tıpkı Pentagon gibi bölgeyi terk etmeyeceğini iddia eden terör örgütü PKK için de aleyhte işliyor.

O BOMBA UYARIYDI

Zeytin Dalı Harekâtı’yla Afrin’de yaşadığı yenilginin ardından PKK’nın lider kadrosundan isimlerin de nokta operasyonlarla etkisiz hale getirilmesi, Türkiye’nin ‘son uyarısı’ olarak yorumlanıyor. PKK’nın Irak takviyesini sağladığı Sincar’a yönelik operasyon, çöküntüye giren PKK ve sözde lider kadrosuna yönelik baskının şiddetini göstermesi açısından önem taşıyor. Türk güvenlik güçlerinin her geçen gün artan ‘sürpriz yapma’ kapasitesi, PKK ile diğer taşeron terör örgütleri tarafından daha da fazla hissedilmeye başladı.

TSK’nın Sincar’a yönelik sürpriz hava harekâtında PKK’nın bölgedeki elebaşı İsmail Özden öldürülmüştü.

SİNCAR İYİ BİR MESAJ OLDU

Sincar operasyonu sonrası Suriye eksenli gelişmeleri değerlendiren emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, "Sahip olduğunuz askeri ve siyasi kapasiteyi doğru yer ve zamanda kullandığınızda, ülkelerin sizinle ilgili atacakları adımlar ve stratejiler değişir. Türkiye'nin Sincar'da 'terörist hedefleri ininde cezalandırma operasyonu' çok etkili olmuştur. ABD'den peşpeşe yapılan Münbiç açıklamaları ve Suriye Özel Temsilciliğine PKK/PYD'yi kabul etmeyen bir büyükelçinin atanması, ABD tarafından artık Türkiye'nin bu coğrafyada alternatifinin olmadığının görülmüş ve okunmuş olduğunu gösteriyor. Ayrıca Türkiye'nin Rusya ile olan yakın ilişkisi de bunda çok etkili olmuştur" diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 08:57
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  8. Sincar
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