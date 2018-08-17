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Amerika'nın yeni savunma bütçesine karşı Çin-Rusya iş birliği

Rusya ve Çin, ABD Başkanı Trump tarafından imzalanıp yürürlüğe konulan 716 milyar dolarlık 2019 yılı savunma bütçesi karşısında ortak tepkiler veriyor.

17 Ağustos 2018 Cuma 17:53
Amerika'nın yeni savunma bütçesine karşı Çin-Rusya iş birliği

Rusya ve Çin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanıp yürürlüğe konulan 716 milyar dolarlık 2019 yılı savunma bütçesi karşısında ortak tepkiler veriyor.

Rusya ve Çin, Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 716 milyar dolarlık 2019 mali yılı bütçesine ilişkin yasa tasarısını imzalamasının ardından iş birliği mesajı verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan habere göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da çarşamba günü düzenlenen bir stratejik güvenlik toplantısında, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Başkanı Yang Jiechi ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev bir araya geldi.

Yang, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde, Çin-Rusya ilişkilerinin üst düzeyde ilerlediğini belirterek, her iki ülkenin de kapsamlı stratejik ortaklıklarını geliştirmek için çalışması gerektiğini ve çeşitli alanlarda iş birliğini artırmanın, iki ülke halkına daha fazla yarar sağlayacağını ifade etti.

Patrushev de Rusya ve Çin arasındaki "bağların" devlet başkanlarının çabaları sayesinde "çok sıkı" olduğunu vurgulayarak Rusya'nın, üst düzey görüşmeleri sürdürmeye, stratejik koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

İkili, Kore Yarımadası, Ortadoğu ve İran nükleer anlaşması ile ilgili konularda da fikir birliğine vardı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 17:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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