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Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı Pompeo, Çavuşoğlu ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak ilk yurt dışı ziyaretinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

27 Nisan 2018 Cuma 09:29
Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı Pompeo, Çavuşoğlu ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Brüksel'e hareketinden önce havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Pompeo'nun Senatoda onay alıp yemin ederek göreve başladığı gün ilk yurt dışı gezisine çıktığına değinen Nauert, yeni bakanın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD'yi temsil edeceğini belirtti.

Sözcü, Pompeo'nun NATO toplantısı kapsamında başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano olmak üzere ikili görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu.

Nauert, bu görüşmelerde Afganistan, Rusya ve NATO'nun önemi gibi konularının ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, ilk yurt dışı ziyaretlerini 26-30 Nisan tarihlerinde Brüksel, Riyad, Kudüs ve Amman'a yapacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 09:29
  1. Afganistan
  2. İtalya
  3. Rusya
  4. Mevlüt Çavuşoğlu
  5. Dışişleri Bakanlığı
  6. Brüksel
  7. Kudüs

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