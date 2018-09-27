0553 313 94 23

Amerika'nın yaptırımlarına karşı grev kararı!

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın Gazze'deki çalışanları, yönetimin hizmetleri kısıtlama ve personel çıkarma adımlarına karşı yeni grev kararı aldı.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:50
Amerika'nın yaptırımlarına karşı grev kararı!

UNRWA Çalışanlar Birliği Başkanı Emir el-Mishal, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "UNRWA'nın çalışanları ve sunduğu hizmetler konusunda keyfi uygulamaları nedeniyle gelecek hafta salı ve çarşamba günü ajansın tüm kurumlarında kapsamlı greve gidileceğini duyuruyoruz." dedi.

"İdari itaatsizlik" ilan ettiklerini, bu kapsamda tüm atölye çalışmaları ve programların boykot edileceğini söyleyen Mishal, kuruluşun bu yeni sendikal adımlardan kaynaklanan zararı üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Mishal, pazar gününden itibaren müzakere masasına oturuncaya kadar Gazze'deki bölge ofisi, tüm şube merkezleri ve bölge başkanlık ofislerinin kapatılacağını aktardı.

UNRWA'nın sendikal çalışmaları nedeniyle 6 çalışan hakkında keyfi uygulamalarda bulunmasını şiddetle kınadıklarını kaydeden Mishal, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul görüşmelerine katılan ülkelere ABD'nin yardımları durdurmasından doğan açığı kapatmak için UNRWA'ya yıllık katkılarını artırmaları çağrısında bulundu.

UNRWA Çalışanları Sendikası dün yönetimin, sendika çalışmaları ve ajansın hizmetlerini kısıtlamasına karşı düzenlenen protestolara katıldıkları için 6 çalışanı işten çıkarma kararı aldığını açıklamıştı.

Daha önce de ajansın Acil Durum Programı kapsamında çalışan 113'ü Gazze'den 154'ü Batı Şeria'dan 250 kişinin geçici iş akdinin yenilenmeyeceği, yaklaşık 900 kişinin de 2018 yılı sonuna kadar kısmi çalışmaya sevk edildiği belirtilmişti.

UNRWA Çalışanları Sendikası ise daha önceki açıklamasında yaklaşık bin çalışanın işten çıkarılma tehdidi altında olduğunu belirtmişti. Gazze'deki UNRWA Çalışanlar Birliği, pazartesi günü de aynı gerekçelerle greve gitmişti. 

ABD'nin yardımları durdurma kararı Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyan UNRWA, ABD'nin önce yardımları askıya alma, ardından tamamen kesme kararı nedeniyle mali kriz yaşıyor. Geçen yıl UNRWA'ya 365 milyon dolarlık destekte bulunan ABD yönetimi, ajansa yönelik mali yardımlarını geçen ay sonunda tamamen durdurma kararı almıştı.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. 

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 16:50
  1. İsrail
  2. abd
  3. filistin
  4. grev
  5. trump
  6. UNRWA
  7. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cü karı-koca, gaybubet evinde yakalandı
    1. FETÖ'cü karı-koca, gaybubet evinde..
    2. Her yerde aranan eski il emniyet..
    3. UEFA başkanı, Almanya'nın kazanma..
    4. Misafir gittiği evde yaptığıyla 'yok..
    5. Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar!
    6. Vatandaşın ekmeğiyle oynamışlar! Ceza..
    7. CHP'nin belediye başkan aday adaylığı..
    8. Ermenistan'ın serbest bıraktığı genç..
    9. Bakan Albayrak'tan kritik dolar..
    10. Joachim Löw'den Türkiye açıklaması
    11. CHP belediye başkan adaylık..
    12. Kuveyt'teki gökdelende korkutan yangın!
    13. Amasya'da feci kaza otomobil midibüse..
    14. Çatalca'da büyük patlama! 2 işçi..
    15. CHP belediye başkan adaylığı için ne..
    16. Demirkol: Güçlü lobi aleyhimize..
    17. Mahrem imamdan Harun Biniş itirafı:..
    18. CHP yerel seçim adaylığı ücretleri..
    19. Kuveyt'te gökdelen yangını!
    20. İstanbul Büyükçekmece'de iş yerinde..
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür