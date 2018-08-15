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Amerika'nın yaptırımlarına 533 milyon dolarlık karşılık

Ticaret Bakanı Pekcan, "ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik." dedi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:29
Amerika'nın yaptırımlarına 533 milyon dolarlık karşılık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Afrika kıtasında yer alan ülkelerin büyükelçileri ile Ankara'da bir araya geldi. 

Pekcan burada gündeme dair açıklamalarda bulundu:

"ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik."

"ABD'nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının hakkını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz, gereken karşılığı vereceğiz."

"ABD önemli bir ticaret ortağımız ama tek partnerimiz değil. Başka ortaklıklarımız, alternatif pazarlarımız bulunmaktadır."

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:29
  1. Afrika
  2. Ankara

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