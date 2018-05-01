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Amerika'nın vergi erteleme kararı, Almanya'yı memnun etmedi

Almanya Hükümet Sözcüsü Martina Fietz, Beyaz Saray tarafından açıklanan gümrük vergisini erteleme kararının Almanya'yı tatmin etmediğini açıkladı.

01 Mayıs 2018 Salı 11:12
Amerika'nın vergi erteleme kararı, Almanya'yı memnun etmedi

Almanya Hükümet Sözcüsü Martina Fietz, "Almanya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne uygulanacak çelik ve alüminyum tarifelerini erteleme kararını 'daimi bir muafiyete' dönüştürmesini beklemektedir. Ne Avrupa Birliği ne de ABD, ticari bir gerginlik yaşanmasını istemiyor. İki taraf da ticari ilişkilerin derinliğinden faydalanmak istiyor" dedi.

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal ettiği çelik ve alüminyuma uygulamak istediği ek gümrük vergisine yönelik muafiyetin bitmesine saatler kala Beyaz Saray'dan açıklama gelmiş, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya uygulanacak yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin 1 Haziran'a ertelendiği duyurulmuştu.

ABD yönetimi geçtiğimiz haftalarda ticaretteki korumacı politikaları çerçevesinde, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Ancak Kanada, Meksika, Brezilya, AB, Avustralya ve Arjantin'e "geçici muafiyetler" vermişti.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD’nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını açıklamıştı.

Hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hem de Almanya Başbakanı Angela Merkel Beyaz Saray ziyaretlerinde, AB'nin, ABD'nin vergi kararından muaf tutulmak istediğini belirtmişti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde denge sağlamak için birkaç gün içerisinde "misilleme" yapılacağını belirterek, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla, ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Reuters

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:12
  1. Cumhurbaşkanı
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  3. Saray
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  5. Fransa
  6. Avustralya
  7. Brezilya
  8. Meksika
  9. Kanada
  10. Avrupa Birliği
  11. Arjantin
  12. Merkel
  13. Beyaz Saray

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