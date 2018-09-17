0553 313 94 23

Amerika'nın Türkiye'ye karşı hamlesi Rus basınında

Amerika'nın Yunanistan'daki askeri varlığını artırma çabası, Rus medyasında "Türkiye'ye karşı S-400'lerin rövanşı" olarak ifade etti.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:08
Amerika'nın Türkiye'ye karşı hamlesi Rus basınında

Türkiye, Amerika, NATO ve Avrupa'nın yaptığı tüm baskılara rağmen Rusya'da S-400'leri aldı.

2019 yılında Türkiye'ye teslim edilmesi planlanan S-400'lere karşı harekete geçen Yunanistan üzerinden tehdit savurmaya başladı.

Amerikalıların Yunanistan'daki askeri varlığını artırma çabası, Rusya'da yayın yapan gazetelerde de geniş yer buldu.

ABD ÇİLEDEN ÇIKTI

Ülkede yayın yapan Moskovskiy Komsomolets Gazetesi'nde Dmitri Muzalevski'nin imzasıyla yayınlanan analizde, "Rusya'nın füzeleri ABD'yi çileden çıkardı... Amerika, Türkiye'den rövanş almaya karar verdi" başlığını kullandı.

S-400'LERE KARŞI...

Analizin devamında şu ifadelere yer verildi: "ABD, Yunanistan'ın topraklarındaki üsleri kullanarak askeri tatbikatların ölçeğini genişletmeyi hedefliyor. Son derece sert olan askeri önlemler, öncelikle Amerika ve Türkiye arasındaki gerginliğin yükselmesi ve Ankara’nın S-400 komplekslerini almak istemesiyle bağlantılı.

TÜRKİYE'YE ŞANTAJ

Askeri uzmanlara göre Yunanistan ve ABD’nin askeri iş birliğinin artması, Türkiye’ye yönelik şantajdan başka bir şey değil.

ABD ve Yunanistan’ın askeri iş birliği artırmaya hazır olması, gergin olan Amerikan-Türk ilişkilerini daha da kızıştırabilir."

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 10:08
  1. Ankara
  2. abd
  3. yunanistan
  4. s-400
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin nükleerde dünya lideri olmayı planlıyor
    1. Çin nükleerde dünya lideri olmayı..
    2. Süleyman Soylu'dan uyarı: Bunu..
    3. Amerika'da kasırga nedeniyle uzun..
    4. Türkiye İngiltere ile ticarette yeni..
    5. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?..
    6. Ege'de sardalya bolluğu
    7. Akü hırsızları, bir ilçeyi canından..
    8. Ordu’da kahreden kaza! Bugün okula..
    9. AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir..
    10. Nişan eğlencesi bıçaklı kavgaya..
    11. İdlib bugün belli olacak!
    12. Tacizade: İran'daki derin devletin..
    13. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon..
    14. İp parası bile istediler
    15. İlk ders zili bugün çaldı! 18 milyon..
    16. Okulların açıldığı gün son yolculuğuna..
    17. Manisa'da trafik kazası! Uzman çavuş..
    18. Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a..
    19. Erdoğan Bakü dönüşü açıkladı:..
    20. Samsun'da 4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi..
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak
    İdlib’de büyük tezgâh
    İdlib’de büyük tezgâh

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz
    İsrail İHA’yı Türkiye'den almak istedi
    İsrail İHA’yı Türkiye'den almak istedi