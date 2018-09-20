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Amerika'nın 'Terörizm 2017 Ülkeler Raporu'nda YPG ve Gülen rezaleti

Amerika Dışişleri Bakanlığı, Terörizm 2017 Ülkeler Raporu'nu yayımladı.

20 Eylül 2018 Perşembe 08:09
Amerika'nın 'Terörizm 2017 Ülkeler Raporu'nda YPG ve Gülen rezaleti

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Terörizm 2017 Ülkeler Raporu'nun Türkiye bölümü yine çok konuşulacak.  "Türkiye'nin terörle mücadele çabalarının FETÖ'ye yönelik soruşturma nedeniyle etkilendiği" iddia edilen raporda, FETÖ soruşturmaları dolayısıyla yapılan bazı operasyonlar üstü kapalı olarak eleştirildi.

"GÜLEN DİN ADAMI"
Raporun Türkiye bölümünde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımladığı" belirtilerken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "din adamı" ifadesi kullanıldı.

YPG İLE İLGİLİ İBARELER ÇIKARILDI
Türkiye’nin içeride PKK, dışarıda da DEAŞ ile mücadele ettiği vurgulanan raporda, geçen yıl "Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü" şeklindeki ibarelerin bu yılki metinden çıkarılması dikkati çekti.

TÜRKİYE VURGUSU
Raporda, Türkiye'nin 2017 yılında DEAŞ'a karşı düzenlediği ve 3 bin 60 DEAŞ militanını öldürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı, koalisyona olan katkısı ve hava sahasını açmak suretiyle özellikle DEAŞ'e büyük darbe vurulmasıyla uluslararası terörle mücadelede aktif bir rol aldığına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin, DEAŞ'e katılmak için ülkeye giriş yapmak isteyen 145 ülkeden toplam 53 bin 781 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdiği ve terör gruplarıyla iltisaklı olduğu tespit edilen 5 bin 446 kişiyi sınır dışı ettiği aktarıldı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 08:09
  1. abd
  2. fetö
  3. ypg
  4. Fetullah Gülen

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