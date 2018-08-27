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Amerika'nın Rusya'ya yeni yaptırımları: Acil insanı yardım dışında hepsi yasak

ABD'nin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinde Moskova'nın dahil olduğu iddiasıyla Rusya'ya getirdiği yeni yaptırımlar bugün yürürlüğe girdi. Yaptırım paketinde Rusya'ya 'acil insani yardım' gerekmedikçe her türlü dış yardımın yapılması yasaklandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:10
Amerika'nın Rusya'ya yeni yaptırımları: Acil insanı yardım dışında hepsi yasak

ABD Dışişleri Bakanlığı belgesine göre, Skripal olayında dahli olduğuna dair hiçbir kanıt olmaksızın, Rusya'ya getirilen yeni yaptırımlar yürürlüğe girdi. 

'ACİL İNSANİ YARDIM' DIŞINDA HEPSİ YASAKALANDI

Belgede yeni yaptırımların Rusya'yı işbirliğine yaklaştıracağı ileri sürüldü. Yaptırım paketinde Rusya'ya 'acil insani yardım' gerekmedikçe her türlü dış yardımın yapılması; silah ve hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılan ürünlerin ihracatı yasaklandı.

Pakette ayrıca Rusya'ya hiçbir kurum, ajans tarafından veya ABD hükümetinden hiçbir araç üzerinden kredi, kredi garantisi ya da finansal destek sağlanmaması öngörüldü.

YAPTIRIM KAPSAMINA ALINMADI

Uzay alanında ve sivil havacılık güvenliği alanında teknolojilerin ihracat ve yeniden ihracatı ise yaptırımların dışında tutuldu. Yaptırımların aksi bildirilmedikçe en az 1 yıl yürürlükte kalacağı belirtildi.

Karara gerekçe olarak  ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarının korunması gösterildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlendiği vakada kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarla ilgili Moskova'ya ekonomi ağırlıklı yeni yaptırımlar uygulanacağını daha önceden açıklamıştı.

Rusya ise yeni yaptırımlara prensip gereği karşılık verileceğini bildirmişti.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:10
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  2. dışişleri bakanlığı
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  4. yaptırım
  5. Sergey Skripal
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