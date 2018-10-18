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Amerika'nın Kudüs'teki diplomatik misyonları tek çatı altında hizmet verecek

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Filistin halkına hizmet veren Kudüs'teki ABD Konsolosluğunun "verimliliği ve etkinliğini arttırmak amacıyla" mayıs ayında Kudüs'e taşınan ABD'nin Büyükelçiliği ile birleştirileceğini açıkladı.

18 Ekim 2018 Perşembe 20:13
Amerika'nın Kudüs'teki diplomatik misyonları tek çatı altında hizmet verecek

Pompeo, yeni karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin  Kudüs'teki Büyükelçilik ile Başkonsolosluğunun tek bir diplomatik bina altında  birleştirileceğini belirterek "ABD Büyükelçiliğinde yer alacak Filistin İşleri Birimi aracılığıyla Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'teki Filistinlilerle bir dizi  raporlama, sosyal yardım ve programlama yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini  kullandı.

Kararın, ABD'nin, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yeni bir politikaya  gittiği anlamına gelmediğini savunan Pompeo, "Bu karar, operasyonlarımızın  verimliliğini ve etkinliğini artırmak için küresel çabalarımız baz alınarak  alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, açıklamasına şöyle devam etti:

"Başkanın (Donald Trump) geçen yılın aralık ayında ilan ettiği gibi,  ABD, ülke sınırları da dahil olmak üzere nihai statü konularında hiçbir tarafı  tutmamaya devam ediyor. İsrail egemenliğinin Kudüs'teki belirli sınırları,  taraflar arasındaki nihai statü müzakerelerine tabidir. ABD yönetimi, İsrail ve  Filistinlilere daha parlak bir gelecek sunan kalıcı ve kapsamlı bir barışa  ulaşılması için son derece kararlı."

Pompeo, gelecekte Filistin liderliği de dahil olmak üzere Filistin  halkıyla ortaklık ve diyalogu sürdürmek istediklerini aktardı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti"  olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı  verdiğini açıklamıştı. Trump'ın açıklamasından sonra Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan  ABD Büyükelçiliği, 14 Mayıs'ta resmi olarak açıldı. Karar, bölgesel ve  uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük tepkiyle  karşılanmıştı.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 20:13
  1. Pompeo

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