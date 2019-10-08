Ali Karahasanoğlu'ndan ‘Amerika’nın kucağına oturduk’ diyen emekli Türker Ertürk’e şamar! Türkiye’yi hangi noktadan hangi noktaya getirdin? Emekli Oramiral Türker Ertürk’ün, “Amerika'nın kucağına oturduk” sözlerini hatırlatan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Türkiye’yi hangi noktadan hangi noktaya getirdin?” diye sordu.

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gazetelerin gündemi masaya yatırıldı. Türkiye’nin Suriye’ye yönelik operasyonunun da değerlendirildiği programda, Karahasanoğlu emekli Oramiral Türker Ertürk’ün skandal sözlerini hatırlattı. “Türkiye’yi hangi noktaya getirdin?” Karahasanoğlu, Türker Ertürk’ün görevi boyunca Türkiye’yi hangi noktaya ulaştırdığını sordu. Karahasanoğlu’nun konuşması şu şekilde:

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