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Ali Karahasanoğlu'ndan ‘Amerika’nın kucağına oturduk’ diyen emekli Türker Ertürk’e şamar! Türkiye’yi hangi noktadan hangi noktaya getirdin?

Emekli Oramiral Türker Ertürk’ün, “Amerika'nın kucağına oturduk” sözlerini hatırlatan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Türkiye’yi hangi noktadan hangi noktaya getirdin?” diye sordu.

08 Ekim 2019 Salı 12:50
Ali Karahasanoğlu'ndan ‘Amerika’nın kucağına oturduk’ diyen emekli Türker Ertürk’e şamar! Türkiye’yi hangi noktadan hangi noktaya getirdin?

 yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gazetelerin gündemi masaya yatırıldı. Türkiye’nin Suriye’ye yönelik operasyonunun da değerlendirildiği programda, Karahasanoğlu emekli Oramiral Türker Ertürk’ün skandal sözlerini hatırlattı.

“Türkiye’yi hangi noktaya getirdin?”

Karahasanoğlu, Türker Ertürk’ün görevi boyunca Türkiye’yi hangi noktaya ulaştırdığını sordu. Karahasanoğlu’nun konuşması şu şekilde:

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 12:50
  1. Akit TV
  2. Fatin Dağıstanlı
  3. Manşetlerin Dili
  4. Türker Ertürk

YORUM YAZ

  • AkilAkil22 dk önce
    Sen ne yaptın ........k cevabını ver
  • NurNur32 dk önce
    Sayın akit gazetesi yazarı kardeşlerim klip verdiğinizde alt yazı koysanız ne iyi olur duymayan kardeşlerimiz var .umarım dikkate alırsınız
  • ŞairŞair34 dk önce
    Bu niye havlıyor.
  • ubeydubeyd41 dk önce
    SADECEHASSSODERİM .. AMERİKAN UŞAKLARINA

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