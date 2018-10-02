0553 313 94 23

'Amerika'nın kışkırtıcı adımları bölgedeki barışı tehdit ediyor'

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'li bir savaş gemisinin Çin'e ait adalar ve kayalıkların açıklarına girmesine sert tepki gösterdi.

02 Ekim 2018 Salı 11:58
'Amerika'nın kışkırtıcı adımları bölgedeki barışı tehdit ediyor'

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "30 Eylül günü, Çin hükümetinin izni olmaksızın, ABD'ye ait Decatur destroyeri, Çin'in Nansha Adaları ve kayalıklarına ait sulara girmiştir" denildi.

Çin Donanması'nın ABD'li gemiyi uyarıp bölgeden uzaklaştırdığını belirten sözcü, Çin'in Nansha Adaları'nda ve bitişik sularda tartışılmaz egemenliğe sahip olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki mevcut durumun istikrarını koruduğuna işaret edildi ve ABD'nin sözde "seyrüsefer serbestisi" adı altındaki tekrar eden kışkırtıcı adımlarının bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiği belirtildi.

Çinli sözcü, ABD'nin bu eylemlerinin bölge ülkelerinin ortak iradesine ve temel uluslararası kurallara aykırı olduğunun altını çizdi.
Çin'in ABD'den derhal hatalarını düzelterek bu tür kışkırtıcı eylemlerine son vermesini istediğine dikkat çeken sözcü, Çin'in ulusal egemenliğini ve güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağını ekledi.

Diğer yandan, Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian, "Çin ordusu, savunma vazifesini yerine getirecek, ülkenin egemenliği ve güvenliği ile bölgesel barış ve istikrarı kararlılıkla korumak için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir" dedi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 11:58
  1. abd
  2. çib
  3. tepki
  4. adalar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başörtüsü tarz değil farzdır
    1. Başörtüsü tarz değil farzdır
    2. ABD'li casus Brunson'ın avukatı..
    3. ÖSYM 2018-YDS/3 başvuru ücreti ne kadar?
    4. "15 Temmuz darbecileri TSK mensubu..
    5. Russell Crowe: İki ülke birleşsin,..
    6. ABD uçağında ırkçı yolcu rezaleti!..
    7. 'Gizemli ev'deki kazı bitti,..
    8. Evinin önünden kaçırılan 17 yaşındaki..
    9. YDS başvurularında son gün ne zaman?..
    10. Bahçeli'nin yüzüne ne oldu? Açıklama..
    11. Terör örgütü YPG 60 yaşındaki adamı..
    12. Kirada oturan vatandaşlar dikkat! Bunu..
    13. 'Amerika'nın kışkırtıcı adımları..
    14. Fener Galatasaray Beşiktaş maçı saat..
    15. Ayı köye indi evin bahçesinden alıp..
    16. Türkiye ve Rusya'dan ilk milli para..
    17. AK Parti'den flaş ittifak açıklaması
    18. Devlet Bahçeli: Mutlaka deşifre edilmeli
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu..
    20. Darbeci FETÖ Etiyopya'da yardım..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı
    Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık