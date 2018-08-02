Amerika'nın kirli oyunu ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yılın son günlerinde bitti denilen terör örgütüDEAŞ dünyanın dört bir yanında eylemlerini arttırdı. Örgüt çok farklı noktalarda çeşitli eylemlerle çok sayıda kişiyi katletti. Son zamanlarda artan terör olaylarına bakıldığında bölgede DEAŞ’a tekrar rol yüklenmek istediği görülüyor. Görünürde tekrar can bulmak için yapılan eylemler gibi gözüken saldırıların perde arkasına bakıldığında ise dünya genelinde yayılmaya çalışılan islamofobi ve ABD’in bölgede kurmaya çalıştığı yeni düzen çıkıyor.

Emekli İstihbarat Albay Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ DEAŞ’ın terör olaylarını planlı olarak tırmandırdığını ve terör örgütünün ortadan kaybolmasının ABD’yi bölgede ciddi sıkıntılara soktuğunu söyledi. Başbuğ ABD’nin terör örgütünü bahane ederek sinsi bir oyuna başladığını ve büyük İsrail devletinin alt yapısını oluşturduğunu belirtti.

EYLEMLERİNİN NİYE ARTTIĞINI SORGULAMAK LAZIM

DEAŞ’ın son günlerde eylemlerinde ciddi bir tırmanış olduğunu belirten Başbuğ, "Aralık 2017’de ABD başta olmak üzere dünya devletleri DEAŞ’ın bittiğini söylemişti. Şimdi durduk yerde DEAŞ eylemlerinin niye arttırdı bunu sorgulamak lazım. DEAŞ mayıstan buyana dünyanın dört bir yanında eylemlere girişti. 2 Mayıs’ta Bağdat’ta bir saldırı gerçekleştirdi, ardından 30 Mayıs’ta yine Irak’ta Selahaddin polis merkezine saldırdı. Son 3-4 aydır Irak’ta 400’ün üzerinde bombalı saldırı gerçekleştirdi. Devam edecek olursak 13 Mayıs’ta Endonezya’nın ikinci büyük kenti olan Surabaya’da yaptığı bir saldırı var. Üç ilçeye birden yaptı saldırıyı. 30 Mayıs’ta Avrupa’nın göbeği Belçika’da 2 polis 3 kişiyi öldürdü. Ardından Pakistan’da temmuzun ortasında Belucistan eyaletinde 149 kişinin hayatını kaybettiği seçimleri sabote edecek şekilde bir saldırı düzenlendi. Geçtiğimiz hafta Erbil’de yapılan valilik saldırısını yine DEAŞ üstlendi. Bu saldırı Kürt bölgesel yönetimi içindeki ilk DEAŞ saldırısıydı. Bunların yanında Kanada, Suriye, Tacikistan’da yapmış olduğu saldırılar var" diye konuştu.

TERÖR OLAYLARI PLANLI OLARAK TIRMANDIRILIYOR

Bunların hepsini üst üste koyduğunuzda birilerinin bu terör eylemlerini planlı olarak tırmandırdığı görülüyor. Bu şimdi perde önünde örgüt kendine hayat bulmak için ve yok olmadığını göstermek amaçlı yaptığı eylemler diyebilirsiniz. Bu önde görünen kısım. İşin perde arkasına bakıldığı zaman işin rengi değişiyor. Çünkü DEAŞ kendi iradesiyle kurulmuş bir örgüt değil. Tamamen ABD tarafından kurulan ve sahaya sürülen bir örgüt. Tıpkı FETÖ ve PKK gibi. İşte burada DEAŞ’ın eylemlerini arttırmasının sebebini ABD’de aramak lazım.

"BİNLERCE İNSANI EVİNDEN ETTİ, BİNLERCESİNİ KATLETTİ"

Filmi başa soracak olursak ABD masal uydurarak Irak ve Suriye’de bu örgütün prototipini oluşturdu. Daha sonrada bu örgüte hayat buldurdu. DEAŞ’ı malzeme yaparak o bölgelerin demografik yapısıyla oynadı. Binlerce insanı evinden etti, binlercesini katletti.

"PKK'YA DA ALAN AÇTILAR"

Bu eylemler aynı zamanda bölgede PKK’ya da alan açan eylemler. ABD bir taşla iki kuş vurdu. DEAŞ’ı bitiriyoruz bahanesiyle PKK’ya hayat vermiş oldu ve kendince terör örgütüne meşrutiyet kazandırmaya çalıştı.

ABD CİDDİ SIKINTILAR YAŞADI

ABD DEAŞ’ı erken öldürünce hem iç kamuoyunda hem dışarıda ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Bölgeye akıttığı paraların hesabını veremedi. Ayrıca Türkiye’nin terörle olan mücadelesini baltalamak içinde DEAŞ’ı bahane etmek gerekti. ABD, Türkiye’nin operasyonları DEAŞ’la olan mücadeleyi sekteye uğratıyor diyerek ilerde DEAŞ’ı tekrar hortlatacağının alt yapısını hazırladı.

AMAÇ BÜYÜK İSRAİL DEVLETİ

Birileri bu DEAŞ’ı tekrar hortlatıp dünya kamuoyunu tekrar yedirmeye çalışıyor. Dünya’nın dört bir yanında terörü yayıyor ki islamofobiyi arttırıyor. İlerde Kudüs konusunun da gündeme gelecek olduğunu düşünürsek çok planlı bir sinsi oyunun başladığını söyleyebiliriz. ABD DEAŞ’ın eylemlerini kullanarak tüm dünyada islamofobiyi arttırıp yanına müttefik çekip bölgede büyük İsrail devletinin alt yapısını oluşturuyor.