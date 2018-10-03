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Amerika'nın hükümet borcu rekor kırdı

ABD`de hükümet borcunun 30 Eylül itibarıyla sona eren mali yılda 1.2 trilyon doların üzerinde arttığı ve rekor seviyeyi gördüğü açıklandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:26
Amerika'nın hükümet borcu rekor kırdı

Washington Examiner'ın haberine göre 2018 mali yılında ABD'nin hükümet borcu 1.2 trilyon doların üzerinde artarak 21.5 trilyon dolara yükseldi.
 
Böylece ABD'nin hükümet borcu, eylül ayının son işlem günü olan 28 Eylül'de tarihteki en yüksek seviyeye ulaştı.
 
'BÜTÇE AÇIĞI 1 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAK'
 
ABD'nin bütçe açığının 2020 yılına doğru 1 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıkacağını da belirten Washington Examiner, hükümet harcamaları hiç denetlenmediği için hükümet borcunun artış eğiliminde olmayı sürdürdüğünün altını çizdi.
 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 11:26
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