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Amerika'nın Estonya Büyükelçisi istifa ediyor

Amerika'nın Estonya Büyükelçisi Melville'in, Başkan Trump'ın Avrupalı müttefikler konusundaki yorumlarından duyduğu rahatsızlık sebebiyle istifa kararı aldığı açıklandı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 14:40
Amerika'nın Estonya Büyükelçisi istifa ediyor

Foreign Policy dergisinin haberine göre ABD'nin Tallinn Büyükelçisi James D. Melville, Facebook'ta yaptığı özel bir paylaşımda dostlarına, "Başkan'ın Avrupa Birliği'nin (AB), 'ABD'den çıkar sağlamak, kumbaramıza saldırmak için kurulduğunu ve NATO'nun NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) kadar kötü olduğunu söylemesi, gerçekleri yansıtmadığı gibi gitmemin zamanının geldiğini kanıtlıyor" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert,  Melville'in görevinden ayrılacağını doğrulayarak, ABD'nin Estonya'daki Büyükelçisi'nin 33 yıllık kamu hizmetinin ardından 29 Temmuz'dan itibaren emekliye ayrılmak istediğini açıkladığını aktardı.

Obama yönetimi sırasında 2015'te Tallinn Büyükelçiliği görevine getirilen, öncesinde Avrupa'daki ABD misyonlarında çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Melville'in, Rusça, Almanca ve Fransızca bildiği ifade ediliyor.

ABD Başkanı Trump, bazı AB ülkelerinden ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisi getirmiş ve NATO müttefiklerini sert bir dille eleştirmişti.

ABD'nin Panama Büyükelçisi John Feeley de ocak ayında artık Trump yönetimi altında görev yapamayacağını söyleyerek istifa etmişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 14:40
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