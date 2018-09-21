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Amerika'nın Çin'e S-400 yaptırım Türkiye'ye üstü kapalı tehdit

Amerika Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan savaş uçağı ve S-400 füze savunma sistemi alan Çin'e yönelik yaptırım uygulama kararı aldı.

21 Eylül 2018 Cuma 11:57
Amerika'nın Çin'e S-400 yaptırım Türkiye'ye üstü kapalı tehdit

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ABD'nin 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya'ya getirdiği yaptırım yasasını ihlal ederek bu ülkeden savaş uçakları ve füze sistemleri satın aldığ ı için Çin ordusuna yaptırım getirdi.

ABD dışişleri bakanlığı, Çin ordusunun silah ve teçhizattan sorumlu birimi olan Teçhizat Geliştirme Departmanı (EDD) ve başkanı Li Shangfu'ya, Rusya'nın ana silah ihracatçısı olan Rosoboronexport ile "önemli satın almalar" yapması nedeniyle derhal yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Reuters imzalı habere göre bakanlık, yaptırımların 2017 yılında 10 adet SU-35 savaş uçağı ve 2018'de S-400 adet karadan havaya füze sistemi teçhizatı satın alınmasıyla ilgili olduğunu belirtti. Yönetim yetkilileri, EDD'ye karşı eylemin S-400 füzeleri satın almayı düşünen diğer ülkelere mesaj göndereceğini umduğunu söyledi.

ÇİN: GERİ ÇEKİN YA DA SONUÇLARINA KATLANIN
Konuya Çin'in tepkisi çok sert oldu. Pekin yönetiminden yapılan açıklamada, 'ordu üzerindeki yaptırımları geri çekin ya da sonuçlarına katlanın' denildi.

Amerikalı yetkililer, özellikle Rus yapımı S-400 füze sistemini satın almak isteyen NATO müttefiki Türkiye ile bu konuda görüşmeler sürdürüyor. Washington, Türkiye'nin planlanan S-400 alımının, F-35 savaş uçağı da dahil olmak üzere Türkiye'nin kullandığı ABD yapımı bazı silahların ve diğer teknolojilerin güvenliği için bir risk oluşturabileceğine dair endişelerini dile getiriyor.

TÜRKİYE'YE ÜSTÜ KAPALI TEHDİT
ABD'li yetkililer, Türkiye'yi, S-400 füze sistemini satın almasının "ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası" olarak bilinen 2017 tarihli bir yasaya (CAATSA) aykırı olabileceği konusunda uyardılar. Bir yetkili, "En azından bu adımın ciddiyetimizin bir işaretini göstereceğini ve belki de diğerlerini Rus savunma ve istihbarat sektörleriyle ilişkileri hakkında iki kez düşünmeye teşvik edeceğini umuyoruz" dedi.

Çin'e getirilen yaptırımlar EDD ve Li'nin, ABD'den ihracat lisansı talep etmesini ve Amerikan finans sistemine katılmalarını da engelliyor. Rus ordusu ve istihbaratıyla ilişkili 33 özel ve tüzel kişi de listeye dahil edildi. EDD ve Li ayrıca, hazine bakanlığının Amerikan uyrukluların ticaret yapmalarını yasakladığı özel isimler listesinde de yer alacaklar. ABD CAATSA yasasını ayrıca, Ukrayna'daki saldırganlığı ve Suriye iç savaşına karışması nedeniyle Rusya'yı cezalandırmak için kullanıyor.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 11:57
  1. s-400
  2. çin
  3. abd
  4. rusya

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