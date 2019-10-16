Amerika’nın bölgede kurduğu tuzaklara dikkat!

Lütfü Caner

Çarşamba günü itibarı ile Türkiye tarafından Suriye ile Türkiye’nin sınır boylarında, (uluslararası angajman kuralları gereği) PKK terör örgütü tarafından işgal edilmiş alanlarında Barış Pınarı Operasyonunu başlatıldı... 35 yıldır burnumuzun dibinde Amerika ve İsrail Bütün Dünyayı kandırarak İsrail’in Arzı Mevut amacını gerçekleştirmek için, Türkiye başta olmak üzere, Suriye, Irak ve İran’da geçen 35 yıllık süreç içinde, PKK’nın Ermeni terör örgütünün devamı olan çeşitli örgütler kurarak Kürt maskesi arkasına sığınarak İkinci büyük İsrail’i kurmak için uğraşıyorlar... Tabii Amerika başta olmak üzere, Hristiyan Batı Dünyasının işine geldiği için, NATO ve Birleşmiş Milletler seslerini çıkarmıyorlar.. Oysa ki Türkiye hem NATO üyesi, hem de Birleşmiş Milletlerin üyesidir.. Peki neden seslerini çıkarmıyorlar? Kısaca özetleyecek olursak, mesele şudur: Hristiyan Batı Dünyası, 1990’lara kadar güçlü olan bir Sovyet Rusya’dan köpek gibi korkuyordu.. Onun için bu coğrafyada Avrupa, Ortadoğu ve Kafkasya arasında adeta bir köprü konumunda olan ve Çanakkale boğazına sahip olan bir Türkiye, Hristiyan Batı Dünyası için çok önemliydi.. Birinci ve İkinci Dünya savaşında oldukça büyük insan zayiatı veren Batı Dünyası, daha dün yıktığı ve parçaladığı Osmanlının torunlarının NATO’ya girmeleri karşılığında kandırarak, Kore savaşına soktu... Oysa ki bizim Kore’de ne işimiz vardı...

İşte son yüz yıldır, Amerika ve Hristiyan Batı Dünyası, Ortadoğu üzerindeki sömürülerini devam ettirmek için, önlerinde engel teşkil edecek hiçbir ülke istemiyorlar.. Zaten yıllardır Türkiye ve İran hariç, bütün Ortadoğu ülkelerini bir şekilde çökerttiler ve parçalayıp işlevsiz bir duruma soktular İsrail’in selameti için... Şimdi artık karşılarında Rusya diye korkacakları komünist güçlü bir devlet yoktur ve dolayısı ile Türkiye’ye de ihtiyaçları kalmadı.. Fakat son 1 8 yıldır her gün güçlenen Türkiye, Amerika ve Hristiyan Batı Dünyası için onların sömürü çarkına çomak sokmaktadır onlara göre... Son 35 yıldır bölgede ikinci bir İsrail’i kurmak için besledikleri PKK terör örgütü ile amaçlarına ulaşamayınca, Artık Amerika ve İsrail son kozlarını oynayarak, bütün Dünyanın gözlerinin içine baka baka, PKK’ya açıktan silah mühimmat ve lojistik destek vermektedir... Şu anda Amerika ve İsrail, Suriye’de aylardır PKK’ya verdikleri silah, lojistik destek ve gizli tuzaklarla, Türkiye’yi içinden çıkılmaz bir çıkmaza sokmaya çalışmaktadır.. Türkiye çok ama çok dikkatli davranmalıdır...