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Amerika'nın BM Daimi Temsilcisi Haley'nin istifa ettiği iddiası

Amerika basınında, ülkenin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Haley'nin istifa ettiği haberleri yer aldı.

09 Ekim 2018 Salı 19:15
Amerika'nın BM Daimi Temsilcisi Haley'nin istifa ettiği iddiası

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin istifa ettiği iddia edildi.  ABD basınında, ülkenin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin istifa ettiği haberleri yer aldı.  Nikki Haley'nin Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.  ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada,'' Arkadaşım Nikki Haley ile Oval Ofis'te saat 10.30'da büyük bir duyuru yapacağız.'' açıklaması yaptı. 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:15
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  2. beyaz saray
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