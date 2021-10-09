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Okur Postası 'Amerika’nın başkanına destek bir anda düşmüş!'
Okur Postası

'Amerika’nın başkanına destek bir anda düşmüş!'

Gazetemiz okurlarından Serdar Sav "Amerika’nın başkanına destek bir anda düşmüş!” başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 10:36:00 -
'Amerika’nın başkanına destek bir anda düşmüş!'

Geldiği günden beri antipatiyle baktığım ABD’nin başkanı Joe Biden’la ilgili bu haberi görünce aslında hiç şaşırmadım.. ABD’de yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun Başkan Joe Biden’ın hükümeti yönetmekteki yeterliliğini sorguladığını ve Biden’a olan halk desteğinin yüzde 38’e gerilediğini ortaya koymuş. Yahu adamın tipine bakınca zaten halkının da onda bir ışık görmediğini söylemek mümkün. Kaldı ki, Trump sonrası Biden’a ABD halkının denize düşen yılana sarılır misali sarılması da aslında bunun bizlere habercisi niteliğindeydi.

Haberdeki ayrıntı ise aslında Biden’ın başkanlık koltuğundaki zaaflarını gözler önüne seriyordu.

Biden’ın yüzde 50’nin üzerinde olan halk desteği oranları özellikle ağustosta alınan Afganistan’dan çekilme kararının ardından düşüşe geçmişti. Biden’ın oranlarının düşüşünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve göçmenlik politikalarının da etkili olduğu üzerinde ısrarla duruluyor.

Özellikle içimizdeki ABD’liler tarafından pompalanan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD’de açtığı Türkevi sonrası Biden’la görüşme yapmaması konusunu bile köpürtmüşlerdi.. Düşünsenize ABD’nin başkanısınız ama Recep Tayyip Erdoğan ismiyle gündeme gelip o ismin altında ezilmeye mahkum kalıyorsunuz? Ne mutlu bize ki, böyle bir dünya liderine sahibiz. Halkı tarafından ne denli ciddiye alındığını da gördüğümde aslında bu duruma sevinmedim değil..
Zalim ABD’nin başkanını herhalde halkı da yavaş yavaş idrak etmeye başlamış. Ne dersiniz?

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