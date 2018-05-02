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Amerika'nın baş düşmanını açıklandı!

ABD'de yayınlanan askeri stratejisi dergisi National Interest (NI), ABD'nin baş düşmanını açıkladı. Analizde ABD'nin baş düşmanının Rusya ve Çin değil, ekonomik borçlar olduğu vurgulandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:18
Amerika'nın baş düşmanını açıklandı!

National Interest (NI) göre Washington, temerrüde giderek daha fazla yaklaşıyor. ABD Kongresi'nin bütçeden sorumlu biriminin verileri, ABD'nin borç yükü GSYİH'nin yüzde 1.6'sına, federal gelirlerinse yüzde 9.4'üne tekabül ediyor. NI uzmanlarına göre 2022 yılında bu rakamlar, en iyi ihtimalle sırasıyla yüzde 2.7 ve 16'ya yükselecek.

Son haftalardaki gelişmeler ışığında borç yükünün federal gelirin yüzde 20'sine çıkabileceğini düşünen uzmanlar, ABD halkının ödeyeceği vergilerin 1/5'inin devlet borcunun ödenmesi için kullanılabileceğine işaret etti.

NI'ya mevcut durumdan çıkış için Washington'un önünde iki seçenek var. Beyaz Saray, ya zorunlu harcamalarda kesintiye gidecek ya da vergileri artıracak. Ancak bu iki çözüm yolu da, Kongre tarafından engellenmiş durumda.

"ABD'NİN ÇIKIŞ YOLU BORCU YENİDEN YAPILANDIRMAK"

Dergiye göre ABD için olası çıkış yolu, ABD tahvillerin yaklaşık 1.2 trilyon dolarını elinde bulunduran Çinli ve Japon kreditörlerin yardımını alarak borcu yeniden yapılandırmak olacak.

Mart 2018'de ABD'nin devlet borcu 21 trilyon dolarla tarihin en yüksek seviyesini görmüştü. ABD'nin devlet borcu, eski Başkan Barack Obama döneminde 2'ye katlanmıştı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:18
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