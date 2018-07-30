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Amerika'nın Avrupa komutanı Türkiye'ye geliyor!

Amerika Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti, çarşamba günü temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 20:04
Amerika'nın Avrupa komutanı Türkiye'ye geliyor!

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti çarşamba günü temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Edinilen bilgiye göre Orgeneral Scaparrotti 1 Ağustos'ta Ankara'da Türk yetkililerle görüşmeler yapacak. Görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Scaparrotti, 2 Ağustos Perşembe günü ise İncirlikÜssü'nü ziyaret edecek ve oradan İzmir'e geçecek.

EN SON 27 HAZİRAN'DA MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Scaparrotti, en son 27 Haziran'da Genelkurmay Başkanı görevinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Görüşmede, Suriye'nin kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan "Münbiç yol haritası" doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularının ele alındığı ve NATO ile ilgili bazı konularda görüş alışverişinde bulunulduğu açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 20:04
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Curtis Scaparrotti
  4. NATO
  5. ABD Avrupa Kuvvetleri

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