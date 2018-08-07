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Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği: ABD Türkiye'nin sağlam bir müttefiki olmayı sürdürmektedir

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, "Gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir." dedi.

07 Ağustos 2018 Salı 15:59
Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği: ABD Türkiye'nin sağlam bir müttefiki olmayı sürdürmektedir

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, bir Amerikalı yetkilinin doların 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu haberlerini yalanlayarak, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçilik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve ABD'nin dostluğu ve müttefikliğinin sürdüğünü vurguladı.

Büyükelçiliğin mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir. Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır."

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 15:59
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Anadolu Ajansı

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