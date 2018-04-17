Amerika'nın 65 bin kişilik PKK-YPG’li güç planı

Pentagon, 2019 bütçesinde Suriye'de PYD/PKK'nın da dahil olduğu 60 ila 65 bin kişilik bir gruba silah ve mühimmat talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Pentagon, şubat ayında 2019 mali yılı için PKK/PYD'ye 300 milyon dolarlık silah desteği talebinde bulunmuştu. Bütçede ayrıca sınır güvenliği için söz konusu gruplara 250 milyon dolar bütçe desteği isteyen Pentagon, miktarların detayları ile ilgili belgeleri paylaşmamıştı.



"DEAŞ Karşıtı Eğit Donat Fonu Gerekçeleri" başlıklı belgede, ABD yönetiminin Suriye'de 30 bini Orta Fırat Vadisi'nde devam eden çatışmalarda, 35 bini de DEAŞ'tan alınan bölgelerde iç güvenliği sağlamak üzere toplam 60 ila 65 bin civarında bir grup için silah, mühimmat ve ekipman talebinde bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu belgede, 300 milyon dolarlık bütçenin 162,6 milyon dolarının silah, mühimmat ve araç için ayrıldığı dikkati çekerken, 8 milyon dolarının temel yaşam destek malzemeleri, 28 milyon dolarının nakliye ihtiyaçları ve 101,5 milyon dolarının da operasyonel destek için talep edildiği ifade edildi. Belgede, ihtiyaç duyulan silahlar arasında, 25 bin AK-47 (kalaşnikof) otomatik tüfek, 1500 makineli tüfek, 500 ağır makineli tüfek, 400 RPG-7 roketatar, 95 keskin nişancı tüfeği, 20 adet 60 milimetrelik havan ve 60 adet 120 milimetrelik havan topunun yer aldığı belirtiliyor.

Silahlar için 47 milyon dolar talep edilirken, bu silahlar için 24 milyon dolarlık mühimmat talebi edildiği de dikkati çekti. 820 araç için 59 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.



Bütçede, navigasyon, küçük insansız hava araçları ve patlayıcı detektörleri için ise 31 milyon 182 bin 700 dolar talep edildi. Belgede "harçlıklar" başlığı için ise 30 milyon dolar talep edildi.