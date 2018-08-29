Amerika'nın 2. çeyrek büyüme rakamları! Piyasaların bunu bekliyordu

ABD'de 2. çeyrek büyüme verisi kamu harcamaları ve şirket yatırımlarının etkisiyle yukarı yönlü revize edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan veriye göre 2. çeyrek büyüme verisi %4.1'den %4.2'ye revize edildi. Bu, 2014 yılının 3. çeyreğinden beri en yüksek büyüme olarak kayda geçti.

Beklenti %4'tü. Ekonominin en büyük bölümünü oluşturan kişisel tüketim bu dönemde %3.9 beklentisine karşılk %3.8 arttı. Önceki %4'tü. Çekirdek PCE 2. çeyrekte %2 arttı.

GSYH fiyat endeksi ise önceki çeyrekte %2 yükselişinin ardından 2. çeyrekte %3 arttı.

ABD'de dün açıklanan dış ticaret açığının 72,2 milyar dolarla beklentileri aşmasının ardından pay piyasalarında yatay bir seyir izlenirken, dolar endeksi 94,4 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görmüştü.