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Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi kayıtlarını 3 katına çıkardı

Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi, geçen yıl Amerikalılara ait 534 milyon telefon çağrısı ve yazılı mesajın kaydını aldı. Bu rakam 2016’dakinin neredeyse üç katı.

06 Mayıs 2018 Pazar 18:37
Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi kayıtlarını 3 katına çıkardı

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, 2015 yılında Kongre tarafından Ulusal Güvenlik Dairesi NSA’nın kayıt toplama yetkisini sınırlandıran yenilikler yapılmıştı. Ulusal İstihbarat Yönetimi tarafından yayınlanan rapora göre bu değişikliklere rağmen yeni gözetleme sisteminin ikinci yılında rakamlarda dikkat çekici artış yaşandı.

Ulusal Güvenlik Dairesi’nin bir önceki gözetleme sistemiyle topladığı verilerin yeni sistemle toplanandan çok daha fazla ortaya çıktı. 11 Eylül saldırılarının ardından kullanılmaya başlanan eski sistem, 2013’te Edward Snowden tarafından ifşa edilmişti. Snowden gizli bilgileri sızdırmakla suçlanmıştı.

Ulusal Güvenlik Dairesi’nin kayıtları bir dönem aranan ya da mesaj atılan telefon numaralarını içeriyor ancak bunların içeriğine bakmıyor.

Ulusal İstihbarat Yönetimi ofisi, kayıtlardaki ani artışın nedenini açıklamadı. Bu durum özel hayatın gizliliği savunucularını endişelendiriyor.

Washington merkezli Açık Teknoloji Enstitüsü bünyesinde çalışan avukat Robyn Greene, "İstihbarat topluluğunun şeffaflığı koleksiyonlarındaki çarpıcı artışı açıklayacak şekilde genişlemeli" yorumunu yaptı.

5 YILA ORANLA YÜZDE 45 ARTTI

Ulusal İstihbarat Müdürlüğü sözcüsü Timothy Barrett, federal hükümetin telekomünikasyon veri kayıtlarını, bağlantıların kim tarafından ve ne zaman yapıldığı yönündeki kayıtları hangi sebeple yaptığını açıklamadığını söyledi.

Raporda Amerika dışında yaşayan yabancıların dinlenme ve izlenme oranının da arttığı belirtiliyor. Yabancıların iletişimlerini kayıt altına alan program Dış İstihbarat İzleme Kanunu’nun 702’nci faslı olarak biliniyor. Programda bu yıl yenilikler yapılmıştı.

2017’de 129 bin yabancı program kapsamında hedef alınmıştı. Bu önceki beş yıla oranla yüzde 45 artış anlamına geliyor.

702’nci fasıl kapsamındaki istihbarat daireleri ülkenin güvenliği için hayati önem taşıyor, ancak özel hayatın gizliliği savunucuları program nedeniyle hedef olmayan Amerikan vatandaşlarının da iletişimlerinin kayıt altına alındığı gerekçesiyle endişelerini bildiriyor.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 18:37
  1. Ulusal İstihbarat Yönetimi
  2. Ulusal Güvenlik Dairesi

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