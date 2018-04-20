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Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu

ABD’nin Suriye’ye düzenlediği hava saldırısında, yanlışlıkla hedef aldığını ileri sürdüğü Rusya’ya ait özel paralı askerleri Wagner Kuvvetleri’nin, imha anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

20 Nisan 2018 Cuma 16:01

Suriye’nin Deyrizor şehri yakınlarında Şubat ayındaki bir ABD hava saldırısında ölenler arasında, Wagner adlı özel güvenlik yapılarına mensup Rus paralı askerlerin de bulunduğu iddia edilmişti. ABD’nin ise Rus Wagner’larını yanlışlıkla vurduğu öne sürülmüştü. ABD saldırısında yanarak hayatını kaybeden Rus askerlerin görüntüleri yayınlandı.

Rus medyasında saldırıda ölen Rus askerlerin sayısı 13 olarak belirtiliyor. Rus kanunlarına göre paralı asker olarak görev yapmak yasak olduğundan Wagner güçlerinin varlığı ise resmi olarak kabul edilmiyordu.

OLAYI ORTAYA ÇIKARAN GAZETECİ BALKONDAN DÜŞEREK ÖLDÜ!

Öte yandan, Rus Savunma Bakanlığı, orada ölenler arasında Rus askerlerin olmadığını açıklamıştı. Çeşitli kaynaklara göre, orada ölen Rus paralı asker sayısı 109 ile 200 arasında olduğu iddia edildi. Bu olayı ortaya çıkaran Rus gazeteci Maxim Borodin ise geçtiğimiz hafta evinin balkonundan şüpheli bir şekilde düşerek öldü.

PARALI ASKERLER

Rus Wagner paralı askerleri dünyada ABD'nin paralı askerlerden oluşan BlackWater grubu karşısındaki en büyük paramiliter yapı olarak gösteriliyor. Eski doğu bloku ülkelerinden aylık 4 bin dolar civarında maaş ile Wagner şirketinin görevlendirdiği sıcak bölgelerde görev yapan eski askerler, petrol kuyularının korunması gibi kritik görevleri ifa ediyorlar.

Bu arada Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri de 13 Şubat’ta gerçekleştirilen hava saldırılarında imha ettikleri tankların uçak video kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmışlardı. Ancak olayın yaşandığı üs benzeri bir yerdeki görüntüler şimdiye kadar hiçbir sosyal medya hesabı dahil yayınlanmamıştı. Görüntülerde üniformalı Wagner grubu milislerinin üzerlerinin de halen yanıyor olması, ABD’nin kullandığı patlayıcının ne tür bir kimyasal olduğu sorusunu da akıllara getiriyor.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 16:01
  1. ABD
  2. Suriye
  3. Rusya

YORUM YAZ

  • AkınAkın1 sa önce
    ..Bu görüntüler Ukrayna dan....
  • Zafer Allah’ındır Zafer Allah’ındır 6 sa önce
    Kahrolasılar kötüleri kötülerle cezalandırır alllah
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