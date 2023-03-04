'Amerikan silah şirketlerinin Yemen'deki katliamda payı var'

Yemenli bir grup, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona silah sağlayarak savaş suçu işlemekle suçladıkları Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e dava açtı.

Yemenli grubun ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından kullanılan silahları üreten Raytheon, Lockheed Martin ve General Dynamics gibi ABD merkezli savunma sanayi şirketlerine de dava açtığı bildirildi.

Açılan davada Washington yönetimi yetkililerin ABD merkezli şirketlerin silah satışını onayladıkları, bu onayın da Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'de bombalama kampanyası yürütmesini sağladığı vurgulandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 2015'teki bir düğüne ve 2016'daki bir cenazeye yönelik bombardımanında hayatını kaybedenleri temsil ettiklerini belirten Yemenli grup, söz konusu saldırılarda ABD menşeli silahların kullanıldığını savunuyor.

Riyad yönetimi ve BAE koalisyonunun Yemen'de gerçekleştirdiği saldırılarda binlerce sivilin hayatını kaybettiği biliniyor. ABD ve İngiltere ise söz konusu koalisyona silah satarak sivil katliamına ortak olmakla suçlanıyor.

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Kaynak: Mepa News