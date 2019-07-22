0553 313 94 23

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğaz’ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait 8 borda numaralı ’USNS Yuma’ adlı savaş gemisi, Ege Denizi’ne yol aldı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:53
Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğaz’ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait 8 borda numaralı ’USNS Yuma’ adlı savaş gemisi, Ege Denizi’ne yol aldı.


Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan ABD Donanması’na ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi ’USNS Yuma’,Çanakkale’den geçiş yaptı. ABD savaş gemisine, 1 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti 36 millik Çanakkale boğaz geçişi sonrası savaş gemisi Ege Denizine çıkış yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyeli muhaliflerden İdlib'deki saldırılara tepki
    1. Suriyeli muhaliflerden İdlib'deki..
    2. İBB'den "Batı Nil Virüsü" ile mücadele..
    3. Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo..
    4. MKE Ankaragücü'nde olağanüstü kongre..
    5. Bingöl'de 8 PKK'lı teröristin etkisiz..
    6. Yıldırım, İzmir’de hastane açtı
    7. Hakaretini skandal gerekçelerle..
    8. Ayvalık’ta 37 mülteci yakalandı
    9. Meteris Meydanı yeni görüntüsüyle..
    10. Başkan Büyükkılıç TBB Toplantısına..
    11. Afganistan'da hava saldırısı: 8 ölü
    12. Elektrik faturalarında yeni düzenleme!..
    13. Gökçeada’daki hasta askeri..
    14. Sinop'ta silahlı kavga: 1 yaralı
    15. İki kurum hakkında soruşturma başlatıldı
    16. Toroslar’da yaz akşamları renklendi
    17. Başkentin beklenen indirim günleri..
    18. Aksaray’da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
    19. Derede kaybolan şahıs bulundu
    20. Büyükşehir’de Akaryakıt Alımı İhalesi..
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti