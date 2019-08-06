0553 313 94 23

Amerikan polisinden ırkçı uygulama

ABD’nin Teksas eyaletinde iki atlı polis, siyahi bir kişiyi kelepçeleyip karakola ata bağlı bir şekilde yaya olarak götürdü.

06 Ağustos 2019 Salı 23:22
Amerikan polisinden ırkçı uygulama

ABD’nin Teksas eyaletinde iki atlı polis, siyahi bir kişiyi kelepçeleyip karakola ata bağlı bir şekilde yaya olarak götürdü. Köleliği hatırlatan ırkçı uygulama tepki çekti.



ABD’nin Teksas eyaletinde polis güçleri, bipolar ve evsiz bir adamı gözaltına alıp iple ata bağladı. Gözaltına alınan şahıs yaya olarak karakola götürülürken, yapılan uygulama kölelik dönemini hatırlattı. Polisin hareketine tepki yağarken, köleliği hatırlatan uygulama sosyal medyada viral oldu.



Polisten yapılan açıklamada, olayın geçtiğimiz Cumartesi günü, Galveston kentinde yaşandığı ve 43 yaşındaki Donald Neely’nin, başkasının arazisine izinsiz girme suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Sivil hakları savunan Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik (NAACP) isimli kuruluşun Houston şubesinin Başkanı James Douglas, yaptığı açıklamada, “2019 yılındayız, 1819 değil. Tek bildiğim, at üzerindeki iki beyaz polisin, siyah bir adamı kelepçelerine bağlı bir iple sokakta gezdirdiği. Bu mantıksızdır, nokta. Ve şunu biliyorum ki, eğer bu kişi bir beyaz olsaydı, böyle bir şey yaşanmazdı” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 23:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2019
    1. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2019
    2. AB'den 'Brexit' açıklaması: Hazırız
    3. "Madde 22" oyunu tiyatroseverlerle..
    4. Drift yaptığı aracının fiyatı kadar..
    5. Libya'nın güneyinde elektrik..
    6. Sri Lanka'daki terör saldırıları
    7. ABD polisinin siyahiye yaptığı..
    8. Umut Meraş’tan transfer isyanı
    9. Trump'tan gözdağı: Google'ı yakından..
    10. Başkentte trafik kazası: 5 yaralı
    11. Hakkari'de 107 kilogram eroin ele..
    12. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, parti..
    13. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    14. Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz..
    15. MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Gri..
    16. Bulanık’ta trafik kazası: 4 yaralı
    17. Gri kategorideki terörist etkisiz hale..
    18. Hakkari’de, Jandarma, Emniyet ve..
    19. Libya'da 122 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri..
    21. 11. Büyükelçiler Konferansı
    22. Bayburt'ta aranan genç kıza iki gündür..
    23. Şirince’de mermer ocağına olumsuz..
    24. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    25. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 11...
    26. Mustafakemalpaşa’da orman yangını..
    27. Mangal çatı yangına yol açtı
    28. Venezuela, ABD’yi Birleşmiş Milletler..
    29. Bakan Kurum, 11. Büyükelçiler..
    30. "Kıbrıs'ta yaşayanlarla akrabalığımız..
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    Nur topu gibi bir “Kaz”ımız oldu!
    Nur topu gibi bir “Kaz”ımız oldu!

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Ziyarette dikkat çeken isim! Yılmaz Özdil, İmamoğlu'na koştu
    Ziyarette dikkat çeken isim! Yılmaz Özdil, İmamoğlu'na koştu
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!