0553 313 94 23

Amerikan petrol devi çalışanlarını Irak’a geri gönderecek

Basra Petrol Şirketi Müdürü İhsan Abdulcebbar, İran ile yaşanan kriz sonrası bölgeden çekilen Amerikan petrol devi ExxonMobile şirketi çalışanlarının Pazar günü Irak’a geri döneceğini söyledi.

31 Mayıs 2019 Cuma 22:13
Amerikan petrol devi çalışanlarını Irak’a geri gönderecek

Basra Petrol Şirketi Müdürü İhsan Abdulcebbar, İran ile yaşanan kriz sonrası bölgeden çekilen Amerikan petrol devi ExxonMobile şirketi çalışanlarının Pazar günü Irak’a geri döneceğini söyledi.



Irak’ın güneyindeki Basra Petrol Şirketi Müdürü İhsan Abdulcebbar yaptığı yazılı açıklamada, Amerikan petrol devi ExxonMobile şirketi çalışanlarının Irak’a geri dönmeleri konusunda şirketle anlaşma sağlandığını duyurdu. Abdulcebbar, Petrol Bakanı Tamer Gazban ile bir araya geldiğini belirterek şirketin Irak’tan çektiği çalışanların Pazar günü Basra’daki ofislerine geri döneceği konusunda anlaşma sağlandığını aktardı. Açıklamada ayrıca Kurna petrol sahasından Dubai’ye giden çalışanların yerine görev yapan Iraklı memurların görevlerini tamamıyla yerine getirdikleri vurgulandı.



Irak’ın güneyindeki Basra’da yer alan Kura petrol sahasında faaliyet gösteren Amerikan ExxonMobile Şirketi, memurlarını İran ile ABD arasındaki gerilimin yükselmesi ardından, 18 Mayıs’ta Irak’tan çekmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 22:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu çalışmaları denetledi... Bayramda beklenen hedefi açıkladı
    1. Bakan Soylu çalışmaları denetledi.....
    2. 01.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Turhan..
    4. Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’..
    5. Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ operasyonu
    6. Bakan Soylu, Bolu’da trafik..
    7. İnegöl’de DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı
    8. Gölette aranan çobanın arama..
    9. GÜNCELLEME - ABD'de silahlı saldırı
    10. Arjantin'de Kadir Gecesi idrak edildi
    11. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    12. Bursa'da DEAŞ operasyonu
    13. İİT zirvesinin ilk gündem maddeleri..
    14. Kadir Gecesi Münasebetiyle Üsküp’te..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüs..
    16. Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu
    17. Diyarbakır’dataraihi Ulu Camii,..
    18. Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar..
    19. Gölette boğulduğu düşünülen çoban için..
    20. Ağrılılar Camilere Akın Etti
    21. Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa..
    22. 17 kişiyi baz istasyonu kurup kira..
    23. Huzur Güven uygulamasında 40 sürücüye..
    24. Yolun sağında duran otomobile çarpan..
    25. Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    26. Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda..
    27. Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
    28. Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak..
    29. Başkan şampiyonluk primini açıkladı:..
    30. ABD’de silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!