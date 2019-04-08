Amerikan medyası açık açık Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundu Türkiye'ye karşı algı oluşturmaya çabalayan Amerikan medyası S-400 krizinin ekonomik sarsıntıya yol açabileceğini yazarak açık açık tehdit ifadeleri kullandı.

NATO müttfeki ABD, Türkiye'yi yıllarca istediği silahlar konusunda oyaladı. Türkiye de kendi planlanlarını yaparak Rusya ile S-400 konusunda anlaştı. Bu anlaşmadan sonra Türkiye'ye Patriot satmak isteyen ABD, baskı ve tehditlerle Rusya ile yapılan anlaşmanın iptal edilmesini bekliyor. Ancak Türkiye her seferinde kararlılığını gösterdi. "Sonuçları olurmuş" Amerikan medyası Türkiye'nin S-400 almasının 'sonuçları' olacağını söyleyerek Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıyor. Amerika'nın Sesi adlı sitenin Türkçe servsi haberinde, "S-400 krizi: Türk ekonomisi büyük bir sarsıntı daha geçirecek" başlığını kullandı Brunson krizine benzettiler Haberde ayrıca görüşlerine yer verilen kişi, "Türkiye önümüzdeki dönemde Brunson krizi sırasındakinden daha sert yaptırımlara maru kalabilir." ifadelerini kullandı.

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