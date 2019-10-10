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CNN provokasyon için sahaya indi! Türkiye'ye saldırı başlattılar

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte bölgeye muhabirini gönderen Amerikan medya organı CNN, Türkiye'nin sivilleri vurduğu yönünde kirli bir algı operasyonunun fitilini ateşledi.

10 Ekim 2019 Perşembe 09:50
CNN provokasyon için sahaya indi! Türkiye'ye saldırı başlattılar

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı, Amerika'nın ana gündem maddesi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin bile önüne geçen harekat, ülkedeki muhalifler tarafından sert bir dille eleştiriliyor.

Trump'ın "Fake News" olarak adlandırdığı CNN, harekatın başlamasıyla birlikte anında bölgeye muhabirini gönderdi.

"Siviller tehlikede" yalanı

Harekatın karalanması için elinden geleni yapan Amerikalı muhabir, sivillerin Türkiye'nin bombardımanından kaçtığını söyledi.

Operasyonun karalanması için elinden geleni yapan CNN muhabiri, yalanlarına "sivillerin yaşadığı bölgeler tehlike altında" diyerek devam ettirdi.

ABD Rakka'da 2 binden fazla sivil öldürdü!

Amerika'nın başlattığı bu kirli algı operasyonu, akıllara Rakka'ya yönelik düzenlenen operasyonları getirdi.

Bilindiği üzere Amerikalıların düzenlediği operasyonda Rakka'da 2 binden fazla sivil öldürülmüştü.

Bombardımanların ardından kent yaşanmaz hale getirilmişti.

Türkiye'nin sivil hassasiyeti

Oysa Türkiye'nin düzenlediği harekatlar, büyük bir sivil hassasiyetiyle devam ediyor. Yaşam alanlarına hiçbir şekilde zarar verilmiyor.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:50
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. CNN
  3. CNN International
  4. ABD
  5. YPG

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