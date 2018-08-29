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Amerikan halkının yüzde 40'ı ekonomik zorluk çekiyor!

Washington'da bulunan sosyal ve ekonomik politikalar araştırma kuruluşu Urban Institute tarafından yapılan araştırmaya göre, ABD'de yaşayanların yüzde 39,4'ünün en az bir alanda ekonomik zorluk çektiği ve halkın yüzde 23,3'ünün gıda alanında zorluk yaşadığı ortaya çıktı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 00:23
Amerikan halkının yüzde 40'ı ekonomik zorluk çekiyor!

Washington'da bulunan sosyal ve ekonomik politikalar araştırma kuruluşu Urban Institute tarafından yapılan açıklamada, Aralık 2017-Ocak 2018 döneminde 18-64 yaş aralığında 7 bin 588 kişinin katılımıyla yapılan araştırmanın ABD'deki hanelerin yüzde 97'sini temsil ettiği belirtildi.

Araştırmaya göre, ABD'de yaşayanların yüzde 39,4'ünün en az bir alanda ekonomik zorluk çektiği, yüzde 23,7'lik kesimin ise birden fazla alanda zorluk çektiği bildirildi. Buna göre, araştırmada, Amerikalıların yüzde 23,3'ünün gıda alanında zorluk yaşadığı, yüzde 18'inin ailelerinin sağlık faturalarını ödemekte zorlandığı ve yüzde 17,8'inin ise maliyet nedeniyle sağlık hizmeti alamadığı ifade edildi.

YÜZDE 13'Ü ÖDEMELERİ KAÇIRIYOR

Araştırmada, ABD'de yaşayanların yüzde 13'ünün su ve elektrik gibi zaruri hizmetlerin ödeme tarihlerini kaçırdığına, yüzde 4,3'ünün de borç nedeniyle bu tür hizmetlerinin kesildiğine yer verildi. Araştırma ayrıca, Amerikalıların yüzde 10,2'sinin kira veya konut kredisi (mortgage) ödeme tarihini geçirdiğini ve yüzde 1,1'inin evlerinden atıldığını veya taşınmak zorunda kaldığını ortaya koydu.

Urban Institute tarafından yapılan açıklamada, ABD'li siyasetçilerin düşük gelirli insanlara yardım etmeyi amaçlayan federal programlarla ilgili düzenlemeler yapmadan önce çocuklara ve yetişkinlere yönelik programların kısa ve uzun dönem etkilerinin araştırılması gerektiği vurgulandı.

TRUMP, VERGİ İNDİRİMİNİN BÜYÜK FAYDA SAĞLADIĞINI SÖYLÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump ise vergi indirimi gibi ekonomik alanlarda yaptığı düzenlemelerin Amerikalılara büyük fayda sağladığını öne sürüyor.

Trump, bu ay Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Ekonomi hiç olmadığı kadar iyi ve güçlü. İnanılmaz bir potansiyel var. Zamanla daha da iyiye gidecek!" yorumunu yapmıştı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 00:23
  1. ABD İflas Ekonomi
  2. abd
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